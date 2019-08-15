巴菲特旗下波克夏公布：再增持亞馬遜11%股份

週三 (14 日) 股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US) 在一份文件中揭露，波克夏對電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 持股再增加 11% 至 53.73 萬股，價值達 10.2 億美元。

巴菲特此前曾在今年 5 月的年度股東會上，首次宣布波克夏對亞馬遜的投資，但巴菲特強調，並非是他出手購入亞馬遜，而是波克夏旗下經理人買入。

巴菲特長期一直奉行著避免過度押注科技股，但巴菲特在 2017 年二月時曾經宣布，波克夏增持了蘋果 (AAPL-US) 股票，規模達 7500 萬股，巴菲特當時強調：「買進蘋果，是為了長期持有。」

雖然巴菲特旗下的波克夏海瑟威近年開始觸摸科技股，但事實上波克夏仍是眾多美股銀行股的大股東，如波克夏即持有美國銀行 (BAC-US) 10.2% 股權、富國銀行 (WFC-US) 9.3% 股權，波克夏亦持有摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、梅隆銀行、美國合眾銀行等銀行股股份。

如下圖所示，根據波克夏控股於 5 月提交的 13F 最新文件，截至 3 月 31 日持有美國銀行以外銀行的普通股現況。下次 13F 文件將於 8 月中旬公布。