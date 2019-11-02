與中國製造2025無關！蘋果為 iPhone 組件、Apple Watch等11項商品申請關稅豁免

蘋果 (AAPL-US) 正在為廣受歡迎的蘋果 AirPods、HomePod、Beats 產品、其他組件等 11 種產品向美國貿易代表署 (USTR) 申請關稅豁免。

這些商品正受到 9 月 1 日生效 15% 對中關稅影響，該公司以無法找到替代來源、及與《中國製造 2025》等戰略計畫無關為由，提出排除清單請求。

川普政府自 9 月 1 日起陸續對其餘 3000 億美元中輸美商品課徵 15% 關稅，預定 12 月 15 日將對智慧型手機與筆電等電子產品加徵關稅。

目前 9 月剛上路的關稅清單，波及了蘋果 iPhone 組件、iMac、iMac Pro 和 Mac mini 以及 HomePod 和所有耳機。

蘋果執行長庫克於財報會議中坦言，該公司正在支付一些關稅。(圖片：AFP)

蘋果在週四 (31 日) 提交的豁免申請書中，蘋果試圖為其 11 種產品中排除關稅，包括 HomePod 揚聲器、iMac、用於維修 iPhone 組件、iPhone 智慧型電池盒與 AirPods 等。

蘋果向美國貿易署表示，這些產品是消費電子產品，未確定能夠滿足來年美國對產品或組件需求的中國以外的來源，而且與《中國製造 2025》或其他中國工業計劃沒有戰略意義或相關性。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週三在財報會議中表示：「蘋果正在支付一些關稅，如您所知，有些關稅於 9 月之前生效，而另一些關稅於 9 月生效。所以我們要付一些錢。」

蘋果在成功獲得關稅豁免屢創佳績， 9 月份美國貿易代表署 (USTR) 在蘋果 15 項關稅豁免申請中批准 10 項產品，包括 Magic Trackpad 觸控板，Magic Mouse 滑鼠，以及 MacPro 的一些關鍵內部組件。