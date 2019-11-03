SONY擴廠市場成長趨勢看俏 台廠啖感測器商機

感測器在 5G、AI 帶動下，市場逐步擴張至穿戴、車用、物聯網，上周 SONY、蘋果皆不約而同提及未來感測應用，加上工研院先前指出，感測器需求將在 5 年內成長逾 40%，法人看好，先前布局感測器的台廠，包括原相 (3227-TW)、晶相光 (3530-TW) 與矽創 (8016-TW) 等可望大啖感測器商機。

SONY 為全球 CMOS 影像感測器龍頭廠，市占率約 5 成，預計將砸 1000 億日圓，興建感測器新廠，因應手機搭載多鏡頭相機的主流趨勢，加上 5G、AI 帶動，需求將持續成長。

此外，蘋果也表明，健康功能性產品將是公司未來發展重點，事實上，蘋果手機已附有健康偵測功能，近期也將感測器應用延伸至穿戴裝置，隨著萬物互聯時代到來，可預期延伸的應用將只增不減。

原相先前以心率感測晶片打進 LG、Under Armour 等智慧穿戴廠供應鏈，近期任天堂推健身平台，搶攻家庭、上班族等跨年齡層族群，原相也搭熱潮，且感測器應用將延伸至其他市場，包括 TWS(真無線藍芽耳機)、IP Cam 等，對營運有正向助益。

晶相光則是中國海康威視主力供應商，產品廣布 IP Cam、CCTV(電視監視系統) 等，近年來也積極跨足車用，主因車體需藉感測器偵測路況，加上智慧相機輔助視覺內容，工研院指出，現今 1 台車平均有 12 套感測器加上監控相機，隨著自駕車越趨成熟帶動下，感測器需求量將有顯著成長。

矽創旗下昇佳 (6732-TW) 則受惠全屏手機熱潮推升，以狹縫、屏下感測器打入非頻陣營手機供應鏈，並從中低階機種滲透至高階機種，近期裝置也不再侷限手機應用，已延伸至穿戴裝置。