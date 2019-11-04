盤前財經大事搶先讀2019年11月04日

今日操盤前瞻

日本股市休市一日

美國 9 月耐久財訂單

法說會：光寶科、群電

除權息：潤隆、玉晶光、泰福 - KY

〈台股風向球〉政策帶頭作多行情可期 留意高乖離回檔壓力

台股 10 月大豐收，月漲達 529 點，進入 11 月後，台股已處在 29 年來高點，一點風吹草動都有修正壓力，不過，對此，台股交易員表示，「不回檔，不會漲」，目前是全力作多的行情，歐美央行與美國政府帶頭作多的力道可期，台股仍有表現空間。閱讀全文...

〈觀察〉模組廠低價掃貨備庫存 記憶體產業 Q3 下肥上瘦

NAND Flash 歷經逾一年的景氣修正，報價在今年第 3 季落底反彈，加上第 3 季旺季需求啟動，市場買氣回溫，先前低價時拉高庫存的記憶體模組廠，取得低成本 NAND 庫存優勢，獲利表現看佳，第 3 季記憶體產業恐下肥上瘦。閱讀全文...

〈實支實付限購攻略〉保單條款霧煞煞 兩大原則挑速配保單

實支實付保單新制 8 日即將上路，未來可副本理賠的保單每人最多只能投保 3 張，保險專家建議，挑選實支實付保單可從兩大原則著手，包括：手術理賠範圍與雜費給付，才能替自己挑張適合的保單。閱讀全文...

〈觀察〉三大業者加快投放隨租隨停電動機車 共享市場正快速壯大

近期電動機車隨租隨還品牌動作頻頻，不僅 Gogoro 主導的 Go Share 服務宣布在台北市上線，WeMo Scooter 也將擴大在六都布局，預計明年再投車上萬輛，而和泰車 (2207-TW) 旗下 iRent 仍不斷增加投車量衝市占，儘管目前民眾尚未明顯養成以租代買的習慣，不過，隨著車輛密度快速提高，可以預見共享市場正要快速壯大。閱讀全文...

擔憂全球經濟成長趨緩 當前原油竟出現「風險折價」？

原油交易員從來不會忽視中東政治面上之風險，但現在交易員們更擔心美國總統川普的貿易戰會導致經濟放緩，反而不是擔心中東緊張局勢可能導致供應中斷。閱讀全文...