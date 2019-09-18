沙國石油生產9月底前將完全恢復 阿美公司持續運作IPO 能源股趴倒

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王子週二表示，沙國的石油生產在 9 月底前將完全重新上線，這讓原油價格繼前一日創史上最大漲幅後，週二又重挫約莫 6%。

全球最大原油加工廠設施和沙國能源產業心臟上週六早上遭載運導彈的無人機襲擊，OPEC 產能瞬間少了一半。

然而，bin Salman 表示，受損的產能在過去 2 日內已經恢復了一半，且本月底之前產能將達 1000 萬桶 / 日，11 月底前達 1200 萬桶 / 日。

「我們正努力讓煉油能力完全恢復。」bin Salman 說。

阿美公司 IPO

此外，沙國石油巨擘阿美公司 (Aramco) 董事長 Yasir al-Rumayyan 列席在能源部長旁，他表示阿美公司備受期待的 IPO 工作也將持續運作。

「IPO 是股東和沙國政府的承諾，我們認為 IPO 會持續下去，不會停止任何事。這讓我們更堅定要讓公司上市，因此我認為未來 12 個月中的某個時刻，我們就會根據市場機會做好準備。」

據報導，沙國計畫今年年底前在國內證交所公開出售阿美公司 1% 股權，接著 2020 年再出售 1%，作為公開出售該公司 5% 股權的頭一步。

無人機襲擊 全球石油供應受威脅

位於沙國東部省份的 Abqaiq 和鄰近的 Khurais 油田 (沙國第二大油田)，上週六遭無人機襲擊後，產能損失 570 萬桶 / 日，意味著沙國損失 50% 產量或全球石油產量的 5%。

Abqaiq 是全球最大石油加工廠和原油穩定廠，處理能力超過 700 萬桶 / 日。Khurais 油田的產能約為每天 150 萬桶。

阿美公司執行長 Amin Nasser 表示，雖然此回攻擊行動「巨大」，但公司還是能恢復產能，「我們有足夠的石油產品能供應當地市場。」他稱 Abqaiq 工廠發生 10 處火災，但在 7 小時內均已撲滅。

有別於分析師擔憂，Nasser 正面看待此事，「你在哪能找一家經歷過如此毀滅性攻擊後，還能如此快速，宛如浴火鳳凰般重生的企業？」

華爾街的擔憂

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「好消息是生產將返回線上，但我們不確定的是，他們要如何杜絕未來再發生這種無人機和炸彈的攻擊。」

Capital Economics 首席商品經濟學家 Caroline Bain 表示，儘管現在全球供應中斷的程度可望降至最低，但「全球這麼大量的產能竟能如此輕易中斷，這意味著我們將需考慮我們在預期價格時，是否要長久地提高風險溢價。」

供需現況

8 月份，沙國產量為 985 萬桶 / 日，遠大於 OPEC + 協議的減產目標，戮力在全球低需求環境中提振原油價格。

產業專家認為，現在地緣政治風險溢價已返回市場，因此回迫切需求而讓原油庫存下降，所以長期前景更加看漲。阿美公司備受期待的 IPO，其價格前景和投資者的信心狀況，均取決於沙國全部產能恢復的時間是長是短。

S&P Global 領導分析師週一表示，此回的襲擊行動「有效地消除了全球的閒置產能。」

能源股反應

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 認為，價格快速變化是可預料到的，因為週一巨大的漲幅根本異常，是基於相當不尋常的事情基礎上。

「這是一個超棒的做空機會，除非這種衝擊再出現，否則交易壓力會迅速消散，昨天市場 WTI 出現十年難得一見的機會，Brent 則出現百年一次的機會。」

週一漲幅達雙位數的 Whiting Petroleum (WLL-US) 週二下挫 16% 以上，盤後續跌；同樣前一日大漲的 Continental Resources (CLR-US) 週二也重挫 11% 以上。

然而，較大型且較多元的能源股下跌程度較低，例如 Exxon Mobil (XOM-US) 大致收低 0.8%。