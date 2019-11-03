〈台股風向球〉政策帶頭作多行情可期 留意高乖離回檔壓力

台股 10 月大豐收，月漲達 529 點，進入 11 月後，台股已處在 29 年來高點，一點風吹草動都有修正壓力，不過，對此，台股交易員表示，「不回檔，不會漲」，目前是全力作多的行情，歐美央行與美國政府帶頭作多的力道可期，台股仍有表現空間。。

在美中貿易戰持續正面發展，加上強勁的美國非農就業報告，上周五美股道瓊指數大漲 300 點，漲幅逾 1%，費半指數更大漲逾 2.3%，有利台股電子股續強。

這次貿易戰有望達成協議，最新狀況是，美中貿易談判代表皆表示，談判取得進展，中國商務部更強調雙方對原則取得共識；美國總統川普也表示，希望在 2020 大選中的關鍵州愛荷華州進行川習會，很顯然，要拚連任的川普急欲讓貿易戰衝擊減緩，並藉此撐高美股。

另一方面，主要央行作多行情力道不容小覷，歐洲央行重啟 200 億歐元 QE、美國聯準會連三度降息，資金不斷湧入台股。

從台股籌碼面來看，集中市場融券張數高達 82.3 萬張，創近 7 年來新高，高券資比可望繼續推升軋空行情。

外資也很給力，10 月買超 1253 億元，買超張數最多是鴻海 23.2 萬張，金額 181.37 億元，台積電 12.88 萬張，金額高達 347.65 億元，隨著外資強力搶進台積電，台股持續挑戰歷史高點 12682 點的市場期許高漲，而多家外資甚至對台積電給出 320-350 元的目標價，只要外資不是邊喊邊賣，的確仍有高點可期。

目前要留意的就是，多頭格局相當堅實，但技術面乖離大，若有一點風吹草動，獲利籌碼就會先行下車；接下來一周，除了川習會的確切開會時間地點等進展，也要留意當上市櫃業者進入第三季財報密集公布期，獲利不如預期者恐怕會面臨相對重的回檔壓力，屆時個股強弱表現將更加明朗。