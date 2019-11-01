三大法人斥近百億元買超台股 押寶陸股ETF、鴻海

台股今 (1) 日靠鴻家軍拉抬維繫多頭格局，指數上漲 40.82 點收在 11399.53 點，三大法人外資與自營商持續買超台股，合計買超金額共 99.12 億元，同步押寶陸股，元大滬深 300 正 2 獲買超 9.4 萬張，鴻海也獲買 5.3 萬張。

台股攻高至 29 年高點，投資人居高思危開始觀望，今天成交量降至 1332.48 億元，不過三大法人持續正向看待台股，僅投信賣超 2.98 億元，外資、自營商仍持續買超，前 5 大買超標的鎖定陸股 ETF 與鴻海。

外資買超前五大個股中，元大滬深 300 正 2 獲買超 4.8 萬張居冠，鴻海則以 4.7 萬張緊追在後，聯電獲買超 3.4 萬張、富邦上証正 2 獲買超 1.1 萬張，台積電獲買超 6384 張。

外資賣超前五大標的分別為，元大 S&P 原油正 (7.6 萬張)、友達 (1.4 萬張)、華通 (1.03 萬張)、元大金 (8307 張)、國泰金 (7474 張)。

自營商今天買超標的主要瞄準指數股票型基金，前四大買超標的分別為，元大滬深 300 正 2(4.5 萬張)、元大 S&P 原油反 1(1.6 萬張)、元大美債 20 正 2(6469 張)、國泰中國 A50 正 2(5808 張)，鴻海獲買超 5077 張。

賣超前五大標的為：元大 S&P 原油正 2(6 萬張)、元大高股息 (5118 張)、元大 S&P 石油 (3234 張)、長榮 (1396 張)、富邦美國特別股 (1091 張)。

投信買賣超主要鎖定電子族群，買超前五大分別為：台郡 (2086 張)、華通 (2060 張)、鴻海 (1295 張)、欣興 (788 張)、矽格 (774 張)；嘉聯益 (5919 張)、南電 (2976 張)、智邦 (1545 張)、創意 (927 張)、新日興 (829 張)。