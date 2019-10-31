打造友善資本市場 金管會祭六大措施唱旺台股

立委曾銘宗日前質疑台股目前成交量，都是靠當沖支撐，IPO 家數也銳減，詢問金管會主委顧立雄在任期間，對台股政策端出什麼牛肉，為了擴大台股的吸引力，顧立雄表示，金管會陸續祭出引進基石投資人制度等 6 大措施，以營造友善資本市場。

顧立雄指出，台股股息殖利率 4.2%，僅次於英國的 4.91%，加上與其他市場相比，法規及財報透明、公司治理佳、申請上市櫃審查時間明確及產業鏈完整，因此台灣資本市場具有一定的吸引力。

為了營造友善資本市場，金管會祭出六大措施，包括：一、增訂多元上市櫃條件；二、引進基石投資人制度；三、縮短 IPO 審查時間至 6 週；四、設置專責服務台商窗口及提升英文資訊揭露；五、放寬股票集保彈性，科技事業及大型無獲利企業股票集保領回時間，從滿一年得領回 1/2 放寬為滿半年得領回 1/4；六、是新增電子商務產業類別上櫃。

其中，台股去年開放多元上市方案後，希望吸引就算沒有獲利的公司也能上市，證交所因此多次拜會營收大，但還沒開始獲利的 Gogoro，希望可以推動上市，但由於 Gogoro 資本額太大，若要上市競拍還需放寬規定，因此金管會引進基石投資人 (Cornerstone Investors) 制度。

所謂基石投資人制度，是為了吸引大型獨角獸企業在台掛牌，也就是，大型無獲利企業初次上市櫃 (IPO) 承銷金額達 20 億元以上者，放寬得採「詢價圈購」辦理承銷，且可以洽專業機構等基石投資人認購股份，並要求應強制集保一定期間不得賣出持股及揭露相關事宜等配套方案，以提高其 IPO 公開承銷成功率。