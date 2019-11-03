ARPU值回升+5G建設分批進行 法人看好中華電明年營運回升

中華電 (2412-TW) 今年營收、獲利均恐低於財測，是繼去年之後，連續兩年未達目標，法人認為，由於 iPhone 11 系列新機銷售動能將延續至明年，消費者將持續轉往高資費方案，ARPU(每用戶平均收入) 可望谷底回升，加上 5G 相關建設分批建置，中華電明年營運可望正成長。

中華電日前指出，成本降低速度無法彌補營收衰退，加上整體國內行動語音營收持續衰退，估第 4 季營運無法達目標，換言之，今年全年營收、獲利將連 2 年未達財測。

但另一方面，受惠 iPhone 11 系列新機銷售強勁，用戶轉往高資費方案，帶動行動通訊營收增溫、ARPU 止穩，第 4 季 ARPU 有機會持續成長。

5G 方面，法人認為，五家電信商對主頻段 3.5GHz 積極競標，盼能拿下 80-100MHz 頻寬，以中華電營運資源與用戶數來說，仍會爭取最大頻譜資源，雖然影響初期的支出費用，但 5G 執照 20 年，相關建設分批進行，初期投資金額不會過於龐大，惟留意兩小業者不願錯失頻譜的情況下，競標金額的變數。

相較連 2 年的營運衰退，法人樂觀看待明年回溫，雖然最快明年年中展開 5G 服務，但中華電積極提升行動電話 ARPU，5G 初期硬體投資金額不會過於龐大，且穩坐國內市占率龍頭寶座，均將轉化為明年營運的成長動能。