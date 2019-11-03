5G話題正熱 證交所月底邀聯發科六業者找產業亮點

5G 應用話題火熱，成為近年台股交投新熱點，證交所本 (11) 月底將舉辦聯發科 (2454-TW)、泰碩 (3338-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、立積 (4968-TW)、全新 (2455-TW) 與聯茂 (6213-TW) 等 6 家相關產業發表業績，並邀請資策會專家深入剖析產業動態與發展。

證交所指出，近年來各國積極建置 5G 各項基礎建設，5G 商轉進程也逐漸加速，5G 多元應用帶動智慧製造、智慧城市、車聯網、VR/AR、智慧醫療等領域快速發展，全球廠商包括智慧手機、網通設備等都將 5G 技術與產品開發列為發展的重點。

根據資策會 MIC 預估，在 5G、Wi-Fi 6 等新規格陸續出貨驅動下，台灣通訊產業產值將達近 3.7 兆元，我國自今年起將依據「臺灣 5G 行動計劃」在 4 年內投入 205 億元發展 5G 電信加值及垂直應用服務，明年初完成第一波 5G 頻段釋照作業，讓 5G 成為當前最火熱的投資議題。

證交所表示，27 日起登場的「5G 應用」主題式業績發表會將邀請財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) 資深產業分析師兼專案經理鍾曉君就 5G 應用與產業發展機會進行專題演講，分析產業最新動態與發展，透過聚焦主題產業展現各產業之競爭優勢，提升上市公司資訊透明度。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，明年 5G 基地台與手機需求可望強勁成長，支撐半導體 IC 與相關供應鏈，費半指數可望維持強勁。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪也認為，預期明年 5G 產業成長性可期，包括半導體、IC 設計等股價表現亮眼，其中電子股看好 5G 通訊設備、PCB 印刷電路板、IC 設計晶片等族群。