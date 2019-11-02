〈台積運動會〉明年半導體業充滿挑戰 劉德音：台積乘著5G潮流會是蠻好的一年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行運動會，董事長劉德音表示，明年半導體業仍充滿挑戰，但台積電擁先進製程技術，乘著 5G 潮流，將會是蠻好的一年。

劉德音在運動會上致詞時指出，台積電已為 2020 年做好準備，將大幅投資產能佈建，明年將是大大成長的一年；針對整體半導體產業，在日前的台灣半導體產業協會 (TSIA) 上，劉德音也說，明年經濟景氣仍充滿挑戰，但台灣半導體廠技術進步，可彌補景氣帶來的壓力。

劉德音今日再度強調，受地緣政治改變影響，明年台灣半導體產業與整體經濟，看來確實不是很好，即使有些供應鏈暫時移回台灣，但產業仍充滿挑戰，大環境還是險峻。

台積電明年之所以能持續成長，劉德音指出，由於台積電擁有先進製程技術，且幾乎所有智慧型手機都用到台積的技術，特別是明年適逢 5G 轉換的一年，台積電乘著 5G 潮流，將會是蠻好的一年，不過，台半導體業並非每家公司都與台積電相同，許多公司對展望相對保守，但相信以台灣半導體廠的韌力，將能度過。

台積電創辦人張忠謀退休後，交棒給董事長劉德音與總裁魏哲家，雙首長制至今已運行逾 1 年，對於兩人如何合作及取得共識，魏哲家表示，與劉德音已合作 20 幾年，默契與溝通上沒問題，當然會有意見不同的時候，但雙方會溝通；劉德音負責對外及與政府有關的事務，魏哲家則負責客戶與業務，但所有事情均會互相商量。

談及雙首長制，張忠謀則說，在台灣引起很多討論，但近十年以來，雙首長制在歐美國家已不是一門學問，他並引據孫中山的話，「天下大勢浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡」，2000 年時，美國標普 500 指數中，有 80% 企業董事長兼任執行長，但現在只有 40%，顯示雙首長制已是「天下大勢」。