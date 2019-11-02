〈台積運動會〉魏哲家：絕不輕易妥協 考量客戶信任才與格芯和解

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行運動會，對於日前與格芯達成專利侵權訴訟和解，總裁魏哲家說明，客戶要進行 5G 與人工智慧佈局，纏訟在訴訟中恐對客戶造成不便，台積電絕不會輕易妥協，但考量客戶對公司的信任，才決定和解；他並說，若格芯產品用到台積電的技術，不會提告，但前提是格芯要做得出來。

格芯 (GlobalFoundries) 今年 8 月底向美國國際貿易委員會 (ITC) 等，控告台積電侵害其 16 項晶片專利技術，其中包含 7 奈米、10 奈米、12 奈米、16 奈米及 28 奈米等製程技術，並要求美國貿易當局對其產品發布進口禁令，且包括蘋果、Google、華碩、高通、輝達等台積電客戶，同樣遭列被告。

台積電也在 9 月 30 日作出反擊，宣布已於美國、德國及新加坡三地，對格芯提出多項法律訴訟，控告其侵犯台積電包括 12 奈米等製程的 25 項專利，並要求法院核發禁制令，禁止其生產及銷售侵權的半導體產品，及尋求實質性的損害賠償，正式在法庭上迎戰格芯。

不過，台積電在 10 月 29 日宣布與格芯和解，共同撤銷雙方間、及與其客戶相關的所有法律訴訟，2 家公司將就其現有及未來 10 年將申請的半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議。

對此，魏哲家表示，起初台積電也想要反擊，反擊動作也就緒，但在 5G 與人工智慧等新科技大力發展下，台積電要提供客戶最先進的技術，纏訟在訴訟中，對客戶有很大的不便。

魏哲家強調，台積電絕不會輕易妥協，但經深思熟慮後，公司在技術領先、卓越製造、客戶信任的三大優勢中，客戶對台積的信任是最大的考量，為因應客戶佈局人工智慧與 5G 的需求，才決定與格芯和解。

魏哲家並說，「若格芯做出的產品用到台積電的技術，台積電也不會告他，但格芯要做得出來」，專利相互授權並不牽涉到雙方技術授權，這是兩回事，且若格芯易主，接手方也無法使用台積電的專利。