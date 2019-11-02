〈台積運動會〉劉德音：地緣政治不會就此結束 將持續與政府配合維持穩定

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日舉行運動會，創辦人張忠謀表示，半導體業還看不到任何東西能取代 Silicon IC，在這之前台積電都是地緣策略家必爭之地，領導人必須隨時調整，靠智慧因應；董事長劉德音則認為，地緣政治因素不會就此結束，反而會延長，台積電要在其中維持穩定，需持續與政府配合。

張忠謀今日在運動會上致詞時提到，近來世界局勢變化大、不再平靜，台積電成地緣策略者的必爭之地。他並認為，半導體業目前還看不到任何東西可以代替 Silicon IC，在此之前，台積電都會是地緣策略家必爭之地。

對於如何因應，張忠謀說，要隨時調整，靠領導人的智慧，沒有一定的方程式，領導人必須保持頭腦清醒，與堅守誠信正直為首的基本價值觀及公司優勢，若失去競爭優勢，就不會是必爭之地了。

劉德音也認為，要靠經營者的智慧，既然是必爭之地，做錯決定會影響地緣政治的平衡，但台積電與客戶合作緊密，要做的就是保護客戶，確保客戶得到最大助力，如此一來生意也會更大。

不過，劉德音認為，台積電要在地緣政治策略中穩定，光靠一間公司是不夠的，台灣本身政治情況也是重要考量，將持續與政府配合，確保台灣重要企業，能在地緣政治競爭中，維持台灣最大利益。他並認為，地緣政治因素不會就此結束，而會延長，且變化並非突然，而是慢慢改變。

劉德音說，當產品沒有競爭力，國防上更有疑慮，因此美國政府也非常小心謹慎，與台積電及客戶保持開放溝通，而台積電也會幫助客戶獲取最大商業利益，並兼顧國防安全要求。

針對日前提到，台積電正與美國普渡大學共同做研究，要打造可追蹤、或遭修改後能感測到的晶片，劉德音則說，目前仍在研究階段，還需要一些時間，但若成功研發出來，全世界許多客戶都會受益。