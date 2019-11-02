〈熱門股〉鴻海Q3財報可期 外資連買力挺股價創近半年新高

鴻海 (2317-TW) 受惠子公司第 3 季營運報喜，加上 iPhone 熱銷，近期外資不但紛紛出具報告喊買，更以行動力挺，國慶連假後連 15 買，昨 (1) 日單日更大買近 4.8 萬張，近 19 個月單日最多，推升鴻海本周完成填息，來到近半年新高，市值也達 1.17 兆元，周增 5960 億元。

鴻海旗下子公司近期營運報喜，富智康預告第 3 季可望轉虧為盈；工業富聯第 3 季稅後純益來到人民幣 47.07 億元，季增 80.8%、年增 9.2%，每股純益人民幣 0.24 元，加上今年新 iPhone 熱銷，外資看好，都有助鴻海第 3 季獲利表現。

鴻海第 3 季營運可期，外資也從國慶連假後、10 月 14 日開始連續買超 15 天，一共買超逾 28.51 萬張，1 日大買近 4.8 萬張，更是 2017 年 4 月 5 日以後，近 19 個月單日最多，外資持股比率也回升至 42.7%。

在外資以行動力挺下，鴻海本周股價漲逾 5%，1 日收在 84.8 元，不但成功完成填息，也創今年 5 月 13 日以來近半年新高。

鴻海也暫定於 11 月 13 日召開法說，也是董座劉揚偉接任後首份成績單，預計除了第 3 季財報外，內部組織轉型及整合近況、第 4 季及明年展望、還有印度與越南等地擴產新進度，都將是法說關注重點。