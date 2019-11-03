〈實支實付限購攻略〉保單條款霧煞煞 兩大原則挑速配保單

實支實付保單新制 8 日即將上路，未來可副本理賠的保單每人最多只能投保 3 張，保險專家建議，挑選實支實付保單可從兩大原則著手，包括：手術理賠範圍與雜費給付，才能替自己挑張適合的保單。

錠嵂保經北二區營業處襄理張博凱表示，實支實付保單主要是用來彌補健保未給付項目與醫療住院所需的雜費支出，因此挑選保單時除要考慮個人需求與經濟負擔能力外，保單對於健保不給付與額外雜費理賠項目成為挑選保單的關鍵。

張博凱指出，現代醫學技術日新月異，過去需要住院手術的療程只要門診手術即可解決，但有些實支實付保單手術理賠排除門診手術或是只提供雜費理賠，此時保了實支實付保單恐無法達到透過保險轉嫁風險的需求。

舉例來說，治療白內障更換人工水晶體只要門診手術即可，假設更換一只人工水晶體扣除健保給付需花費 12 萬、雙眼費用 24 萬，假設投保的實支實付保單沒有提供門診手術理賠，或是只提供雜費理賠，保戶即便實支實付保單買好買滿，還是得自掏腰包癌支付人工水晶體醫材差額。

此外，部分保單條款會特別加註只提供「健保醫療費用支付項目及給付標準」第二章第二部第七節的手術理賠，也就是說有些認知直覺上的手術醫療險無法理賠，例如大腸瘜肉切除、動脈導管放置術，因被健保歸類為「處置」而非「手術」。

在雜費給付部分，張博凱表示，實支實付最大的功能在於彌補醫療時的雜費支付，換言之，保單對於雜費支出的規定就成挑選保單的最大關鍵，目前保單對於雜費支付方式主要分條列式與概括式兩種。

其中條列式是將符合理賠條件逐一臚列，符合條件才會給予理賠，未列出的項目則不予理賠；概括式則是在保單條款中列出理賠的範圍，列出不理賠項目其餘皆予理賠，因此只要看到保單條款註名「超過全民健康保險給付之住院醫療費用」，代表該張保單採概括式條款。

保險業者建議，實支實付保單每人最多兩張、保額約 20 萬到 30 萬元左右其實就很夠用，且在投保後也要隨著物價通膨、健保對自費項目的刪減進行保單健檢與調整，才能有效達到保障效果。