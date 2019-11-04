單身人口攀升 兩招基本功幫獨身者打造保障靠山

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年11月4號19點26分

台灣不婚不生人口逐漸攀高，隨著獨身者越來越多，如何規劃理財替自己打造安穩的生活也很重要，壽險業者建議，單身者除要做好「充實基本保障」、「強化醫療險」兩大基本功外，行有餘力可考慮還本終身壽險，替自己規劃穩定現金流。

11 月 11 日除了是電商平台年度盛事外，最早源自於中國年輕人常用的光棍節，但事實上，根據 2018 年底調查數據，2007 年一人家戶約 202.3 萬戶 2018 年一人家戶戶數已增加至 287.7 萬戶，等於每 3 戶就有一戶為獨居戶，意即台灣不僅是超高齡社會，更是「超單身社會」。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，選購保險商品的最大原則，要優先轉嫁金錢難以承擔的情形或風險，再依自身的需求或經濟狀況加強保障，因此單身朋友可先配置基本型保險商品以打底基本保障。

以意外險和壽險來說，這類型的保險能讓民眾以有限的預算享有保障，在每一次風險發生的時候，利用保險公司給付的理賠金額補貼風險所帶來的經濟損失。

醫療險也是不可或缺的必備保險，AIA 友邦人壽表示，小病可靠健保給付，但臨時性急症或重大傷病時，想擁有較好的醫療品質或掌握黃金治療期，可透過定期或終身的醫療險來加強保障。

侯文成強調，以癌症與重大疾病來說，治療花費宛如無底洞，尤其治療初期需要大筆資金以爭取黃金治療期，建議規劃一次性給付的癌症險與重大疾病險等醫療險加強保障。

如果行有餘力，則可考慮規劃還本終身壽險，為自己單身老後打造穩定金流，可以規劃還本終身保險，市場上目前有「利率變動型」與「利率固定型」終身保險商品供民眾選擇。

侯文成說，還本型終身壽險除提供身故保險金、完全失能保險金等保障外，還能協助民眾按部就班準備退休金，以安穩退休金流對抗長壽風險。