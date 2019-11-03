〈實支實付限購攻略〉破解「用多少賠多少」迷思 購買前注意六大權益

民眾在購買醫療險之前，會考量的就是理賠金額夠不夠，在各種醫療險中，只有實支實付醫療險有理賠「住院雜費」，因此這幾年很夯，不過，實支實付醫療險自 11 月 8 日起限買 3 張，宏泰人壽提醒，許多人以為實支實付是「用多少，賠多少」，但其實這是誤會迷思，在購買實支實付醫療險時，有下列六大重點要注意：

一、實支實付就是「用多少，賠多少」？

許多人以為實支實付就是「病患支付多少金額給醫院，保險公司就會理賠多少金額給患者」，其實不然。實支實付雖然是「用多少，賠多少」，但是理賠金額必須在每日病房、每次住院、每次手術的限額之內，也就是說，『實支實付的「限額」會成為「理賠金額」的關鍵』。

二、有沒有實支實付或住院日額擇優給付？

傳統的實支實付醫療險商品多可提供實支實付或住院日額擇優給付，就是以兩種方式去計算理賠金額，然後擇優理賠。

三、保單能否接受副本理賠？

有些商品可以接受副本理賠，但也有商品限定正本理賠，消費者可以依照自己保單的狀況選擇最適合自己的保單。

四、有沒有重大器官移植保障？

買保險的目的就是要規避風險，我們都希望根本用不著，但倘若有一天，必須要面臨器官移植手術時，手邊的醫療險有沒有針對這個項目理賠給付，也要多留意，重大器官是指心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟，同一器官移植之給付以一次為限。

五、保證續保及續保年齡

由於國人平均壽命越來越長，保證續保的年齡就相對更顯重要，如果不保證續保，或者續保年齡較短，保障無法涵蓋到老後最需要的階段。保證續保可以避免因保險公司在隔年通知不續約，使得保戶頓失保障的狀況。

六、11 月 8 日起限買 3 張

由於實支實付的副本理賠方式導致民眾申請理賠案件過多，甚至有一次事件多家理賠的情形發生。因此金管會公佈自 11 月 8 日起，一個人最多只能購買 3 張實支實付保單，其中包括 1 張正本的理賠以及 2 張副本的理賠，醫療險和意外傷害險的實支實付可分開算，所以等於一人可買 6 張 (3 張實支實付醫療險，3 張意外險包含醫療項目實支實付) 。

旅平險、微型保險、團體險及學生保險等則不列入計算，宏泰人壽提醒民眾，此項新制並不溯及既往，對於以前就買的、目前手上已經擁有 3 張以上的民眾都不受影響。