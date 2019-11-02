〈熱門股〉不利因素干擾 神盾股價周跌17% 痛失300元大關

指紋辨識晶片大廠神盾 (6462-TW) 受二大不利消息影響，包括競爭對手匯頂最快年底前推出 LCD 屏下指紋辨識方案，加上三星屏下指紋辨識出包，恐影響手機廠商後續採用意願，神盾本周股價一路下跌，周五收在 263.5 元，摜破所有均線，300 元大關得而復失，跌幅達 17%。

屏下指紋辨識主要用於 OLED 螢幕，被視為是高階機種必備功能，但因其技術限制，無法將相關應用延伸至 LCD 螢幕，匯頂前日宣布，最快今年年底將推出 LCD 螢幕的屏下指紋辨識量產方案，引起市場討論。

市場解讀，目前 OLED 螢幕在手機市場滲透率逐步攀升，但仍以 LCD 為主，比重近 7 成，若匯頂搶先量產 LCD 螢幕屏下指紋辨識方案，可望挾市場先進者優勢，取得高市占，且其客戶均為一線品牌大廠，市占率同樣看增，恐不利神盾發展。

再者，三星最新 2 款手機 S10、NOTE 10 ，均因屏下指紋辨識系統出現漏洞，影響消費者支付安全性，市場認為，雖三星宣布可透過軟體更新解決問題，中國廠商後續若卡在支付問題而降低採用意願，也將連帶衝擊神盾出貨。

神盾仍以屏下指紋辨識為主要營收來源，若屏下指紋辨識市場接受度下滑，神盾出貨也將受衝擊，本周股價一舉摜破所有均線，300 元大關得而復失，收在 263.5 元，跌幅逾 17%，以籌碼面來看，本周三大法人皆站在賣方，合計賣超 7640 張，其中，以投信賣超最積極，達 5362 張。