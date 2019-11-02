做得到嗎？研究顯示：控制全球暖化 美油企最多需減產85%

埃克森美孚 (ExxonMobil) (XOM-US) 和康菲石油 (ConocoPhillips) (COP-US) 因未能多元化發展轉型至替代能源，是受氣候變遷影響最大的美國石油鉅子，其中一家甚至需要將產量削減 85%，才能將二氧化碳排放量控制在國際公認的範圍內。

根據專門研究氣候變遷影響的「金融智庫」Carbon Tracker 的最新報告，整體而言，全球油氣上市公司將在未來 20 年內平均削減 35% 的產量，才能讓排放量保持在這些限制之內。

但是這份 11 月 1 日發布的報告也發現，產業中不同類別將需要作不同程度的削減。

該報告作者、前 BP 地質學家 Mike Coffin 和前巴克萊分析師 Andrew Grant 研究了全球 7 大上市石油集團：BP、雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell)、道達爾 (Total)、Eni 和康菲石油公司已公布的當前和未來投資項目，他們使用的數據來自挪威石油產業分析師 Rystad Energy。

他們發現，雖然位於德州的康菲石油公司必須將其目前的產量削減 85%，才能符合保持低碳排放的標準，但英荷石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司只須削減 10%。

分析師寫道：「康菲石油公司四分之一的產量來自快速下降的頁岩油，幾乎沒有足夠具競爭力的項目來替代該產量。」這個假設是依據 2015 年的《巴黎氣候協定》的承諾，將全球暖化速度限制在「遠低於」攝氏 2 度以內來計算。

分析顯示，全球最大油氣生產商之一的埃克森美孚需要在 2040 年之前將其產量削減 55%。報告指出，該公司目前高達 70% 的資本支出與將全球暖化控制在 2℃ 以下不符。

埃克森美孚發言人拒絕對此報告發表評論，但引用其 CEO Darren Woods 在 9 月巴克萊會議上的演講。

他在當時指出，「油氣將繼續在滿足社會需求方面發揮關鍵作用」，特別是由於中國和印度的需求，以及由於現有的油氣田正在被開採耗盡盡，「即使在任何需求情景下，考量 2℃ 的要求」，都有開發新油氣田的必要。

他說，「這是我們對長期基本面的看法，與國際能源署 (IEA) 和美國能源資訊協會 (EIA) 的獨立評估一致。我們的前景也符合根據《巴黎協定》所作的承諾。」

Carbon Tracker 的報告發現，要使全球暖化保持在 2℃ 以下，對殼牌公司和 BP「影響最小」，即使兩家公司「到 2040 年仍需要分別減少 10% 和 25% 的產量」。

（圖: AFP）

法國石油集團道達爾被列為中型企業，其現有產量需要削減 35%。

Carbon Tracker 稱讚殼牌和道達爾是「僅有的石油專業公司」，願意設定目標以減少其銷售產品的二氧化碳排放量，而不是其業務營運產生的二氧化碳排放量，這自然讓它們逐步遠離銷售石化燃料和向再生能源發展。

但是，分析人士還指出，這也讓它們「只要在其投資組合中添加足夠的低碳能源，就可以繼續穩定甚至增加二氧化碳的排放水平」，並作出結論指出這樣的目標不是「它們本身的解決方案」。

Carbon Tracker 創始人兼執行董事 Mark Campanale 表示：「正如這份最新報告所強調的，這些企業和授予其開發許可的政府仍打算進行擴張。而現在，股東們比以往都更迫切需要推動並支持油氣部門管理產量迅速下降的規劃。」