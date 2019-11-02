〈財報〉Pinterest營收未如預期 美用戶成長已達飽和 盤後大跌20%

圖片分享社交網站 Pinterest (PINS-US) 週四 (31 日) 於美股盤後公布 Q3 財報，營收未如市場預期，也未能維持前幾度漲勢，而下調其 Q4 財測展望，在公布財測後盤後股價一度暴跌逾 20%。

Pinterest 於 4 月以每股 19 美元的價格上市，週五 (1 日) Pinterest 股價下跌 17%，以每股 20.86 美元作收。

Pinterest 股價 (圖片: GOOGLE)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 2.79 億美元，年增 47%，低於市場預期的 2.82 億美元。

淨損報 1.247 億美元，年減 561%，遜於去年同期的 1890 萬美元

每股淨損報 0.23 美元，高於市場預期的 0.04 美元

調整後 EBITDA 報 387.1 萬美元，年增 129%

每月活躍用戶 (MAUs) 新增 2200 萬人，總數達 3.22 億人，年增 28%，優於市場預期的 3.109 億人

公司財測與展望：

Pinterest Q3 營收年增率 47%，低於年一季度的年增 62%，同比前四個季度公司營收年增率皆落在 54% 至 64% 區間，創下該公司過去 8 個季度以來最低的增長速度。

首席財務長 Todd Morgenfeld 表示，這一季度增長相較於前幾季要困難許多，銷售增長主要來自於廣告客戶，本季公司在 9 個國家增加了其廣告收益，目前廣告業務總數達 28 個國家。

MKM Partners 分析師 Rohit Kulka 將其股票評級估為「中性」，並將其目標價訂為每股 29 美元。Kulka 補充說，Pinterest 美國地區用戶群已達飽和，平均每位用戶收入增長也放緩中。

第三季度美國月活躍用戶 (MAUs) 增長 8%，達到 8700 萬，而全球用戶增長 38%，達到 2.35 億，年增 38%。本季度美國地區每位用戶帶來 2.93 美元的收入，全球用戶僅帶來 0.13 美元。

全球收入從預估的 900 萬美元，增加至 2800 萬美元。廣告業務佔 Pinterest 收入總額的 10% 以上，而去年同期，該數據還不到其銷售額的 5%。