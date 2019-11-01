十月ISM、Markit製造業PMI 雙雙低於預期

週五 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 公布十月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 48.3，低於市場預期的 48.9，但高於此前九月的 47.8。

另一統計機構 Markit 亦於週五 (1 日) 公布十月製造業 PMI 報 51.3，低於市場預期的 51.5，但高於此前九月的 51.1。

藍：Markit 製造業 PMI 綠：ISM 製造業 PMI 紅：花旗美國經濟驚奇指數 圖片：Zerohedge

(註：值得注意的是，ISM 製造業 PMI 與 Markit 製造業 PMI 之調查對象並不盡相同，ISM 主要針對 400 多間美國企業進行調查，ISM 調查範疇不僅限於民間私人企業，還會參考北美標準分類系統 (NAICS) 來進行調查，而 Markit 製造業 PMI 則是由調研機構 Markit 僅限美國 600 多家民間企業進行調查。

而 ISM 與 Markit 兩者製造業 PMI 之計算指標則是相同，皆為：新訂單指數、製造業產出、製造業雇傭、供應商交付、庫存等五項指數。

在美股市場中，因 ISM 製造業 PMI 統計範疇更廣，故對股市來說是較具參考意義，但仍不能否認 Markit 製造業 PMI 的參考重要性，因 Markit 在全球針對 30 多個國家進行調查，這為不同國家之間的景氣概況，提供了一個共同的比較基礎。

如以美國與歐洲為例，Markit 製造業 PMI 的參考優勢，就在於提供了美、歐之間景氣狀況的橫向比較，使交易員能夠在相同的基礎上，對歐洲和美國製造業前景進行比較和判斷。)

分拆十月美國 ISM 製造業 PMI 分項指數來看：

新訂單指數報 49.1，前值 47.3

生產指數報 46.2，前值 47.3

雇傭指數報 47.7，前值 46.3

供應商交貨指數報 49.5，前值 51.1

存貨指數報 48.9，前值 46.9

客戶端存貨指數報 47.8，前值 45.5

價格指數報 45.5，前值 49.7

未完成訂單指數報 44.1，前值 45.1

出口訂單指數報 50.4，前值 41.0

原物料進口指數報 45.3，前值 48.1

十月 ISM 報告 + 分項指數 圖片：ISM

ISM 製造業報告調查主席 Timothy Fiore 在十月報告中表示，全球性的貿易衝突仍然是目前最嚴重的跨產業問題。

Timothy Fiore 說道，目前美國各產業之間相對來說，食品、飲料、菸草等行業是表現較為強勁，另外運輸設備製造業則是表現最為低迷，總體而言，十月份市場對於近期增長抱持謹慎態度。