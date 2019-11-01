十月ISM、Markit製造業PMI 雙雙低於預期

週五 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 公布十月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 48.3，低於市場預期的 48.9，但高於此前九月的 47.8。
另一統計機構 Markit 亦於週五 (1 日) 公布十月製造業 PMI 報 51.3，低於市場預期的 51.5，但高於此前九月的 51.1。
(註：值得注意的是，ISM 製造業 PMI 與 Markit 製造業 PMI 之調查對象並不盡相同，ISM 主要針對 400 多間美國企業進行調查，ISM 調查範疇不僅限於民間私人企業，還會參考北美標準分類系統 (NAICS) 來進行調查，而 Markit 製造業 PMI 則是由調研機構 Markit 僅限美國 600 多家民間企業進行調查。
而 ISM 與 Markit 兩者製造業 PMI 之計算指標則是相同，皆為：新訂單指數、製造業產出、製造業雇傭、供應商交付、庫存等五項指數。
在美股市場中，因 ISM 製造業 PMI 統計範疇更廣，故對股市來說是較具參考意義，但仍不能否認 Markit 製造業 PMI 的參考重要性，因 Markit 在全球針對 30 多個國家進行調查，這為不同國家之間的景氣概況，提供了一個共同的比較基礎。
如以美國與歐洲為例，Markit 製造業 PMI 的參考優勢，就在於提供了美、歐之間景氣狀況的橫向比較，使交易員能夠在相同的基礎上，對歐洲和美國製造業前景進行比較和判斷。)
分拆十月美國 ISM 製造業 PMI 分項指數來看：
- 新訂單指數報 49.1，前值 47.3
- 生產指數報 46.2，前值 47.3
- 雇傭指數報 47.7，前值 46.3
- 供應商交貨指數報 49.5，前值 51.1
- 存貨指數報 48.9，前值 46.9
- 客戶端存貨指數報 47.8，前值 45.5
- 價格指數報 45.5，前值 49.7
- 未完成訂單指數報 44.1，前值 45.1
- 出口訂單指數報 50.4，前值 41.0
- 原物料進口指數報 45.3，前值 48.1
ISM 製造業報告調查主席 Timothy Fiore 在十月報告中表示，全球性的貿易衝突仍然是目前最嚴重的跨產業問題。
Timothy Fiore 說道，目前美國各產業之間相對來說，食品、飲料、菸草等行業是表現較為強勁，另外運輸設備製造業則是表現最為低迷，總體而言，十月份市場對於近期增長抱持謹慎態度。