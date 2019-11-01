〈瑞昱法說會〉Q4不淡營收估減5%內 明年續成長增幅少於今年

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (1) 日舉辦法說會，發言人黃依瑋指出，第 4 季消費性產品需求趨緩，但網通受惠標案挹注，成長強勁，加上 TWS(真無線藍芽耳機)需求回升，整體營運雖較第 3 季下滑，但減幅有限，法人估，瑞昱第 4 季營收季減幅 5% 內，營運淡季不淡，明年也將持續成長，不過增幅少於今年。

法人估，瑞昱第 4 季營收將持穩 150 億元，全年營收可望逾 590 億元，逼近 600 億元大關，創新高，較去年成長逾 25%。

展望明年，黃依瑋認為，明年將以二大面向為主，首先，將既有產品優化，包括降低成本、提高對應用的掌握度等，再者，將既有產品搭配新應用，擴張應用廣度，預計明年營收將繼續成長，但成長幅度低於今年。

黃依瑋表示，瑞昱第 4 季產品結構改變，電視、PC 等消費性需求較上季趨緩，網通則因中國標案挹注，較上季成長，TWS 市場需求也回溫，雙引擎驅動下，淡季效應可望減少許多，法人看好，隨著消費性等低毛利產品比重下滑，瑞昱第 4 季毛利率可望回升至上季水準，約 44%。

以產品來看，黃依瑋指出，電視晶片目前 4K 的出貨比重遠大於 2K，且產品持續優化下，毛利率雖較公司整體低，仍可維持一定水準，TWS 方面，目前已轉往中高階市場發展，也推出 ANC(主動式降噪) 功能，提高產品附加價值，惟客戶接受度較公司預期慢，但蘋果推出 AirPods Pro 後，市場可望跟進，預計明年第 1 季是觀察重點。

WiFi 方面，仍以 802.11 ac 為主，占 WiFi 相關的營收比重約 52%，主要應用在 PC、標案， 802.11 n 則以物聯網為主要應用，而最新規格的 802.11 ax，黃依瑋則坦言，明年將有產品問世，但營收貢獻不多，預計 2021 年才開始放量出貨。

此外，市場關注 UWB(超寬頻) 技術，黃依瑋表示，蘋果使用 UWB 主要是應用在精準的室內定位，此技術 WiFi、Bluetooth(藍芽) 皆有相似功能，且 UWB 的國際標準尚未制定完成，未來仍以有國際標準的產品為主，目前也沒有客戶提出相關要求。