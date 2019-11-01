富邦華一銀行廣州分行開業 完整布局中國「北上廣深」一線城市

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦華一銀行廣州分行今 (1) 日正式開業，領先台資銀行同業完整佈局「北上廣深」大陸一線城市，這是富邦華一銀行在粵港澳大灣區的第 3 家營業據點，目前富邦華ㄧ在大陸營業據點總數已達 26 家（包括即將於 11 月 6 日正式開業的重慶分行），為大陸營業據點最多的台資銀行，遍布大陸 9 個省和直轄市，實現台商主要聚集區全覆蓋。

富邦華一銀行行長陳峰表示，粵港澳大灣區是全球第四大灣區，以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市爲區域發展引擎，是目前大陸開放程度最高、經濟最爲活躍的區域之一，具有重要的戰略地位。

陳峰表示，粵港澳大灣區市場廣闊，金融需求旺盛，並確立了建設國際金融樞紐的具體目標，富邦華一銀行將搶抓這一難得的歷史契機，積極主動參與大灣區建設，著眼於「服務台商」、「服務實體經濟」兩個本源的戰略目標，確實發揮台資銀行特色和優勢，以金融服務促進區域實體經濟繁榮，推動銀行轉型和實現高質量的發展。

廣州是大陸首批沿海開放城市，所在的珠三角是台商在大陸投資最早進駐和開拓的市場之一。粵港澳大灣區涵蓋珠三角九市，其發展規劃的落地備受台商矚目，也讓台商看到了巨大的商機。陳峰指出，富邦華一銀行在廣州設立分行，通過與深圳分行、深圳前海支行的緊密聯動，逐步擴大在粵港澳大灣區的業務輻射範圍。

陳峰表示，富邦華一銀行同時整合資源、創新聯動模式，借助富邦橫跨銀行、保險、證券、投信等領域的資源優勢，並結合富邦華一銀行在地的全牌照優勢，更好地滿足區內台商和中小企業的金融需求，爲台商和中小企業轉型發展提供強勁動能。

陳峰在開業儀式上指出，廣州分行將緊跟粵港澳大灣區戰略規劃，著重挖掘製造業、物流、現代服務業等產業的客戶，鞏固台商和中小企業客戶基礎，促進在地融合發展；此外，深化跨境融資業務特色，創新跨境融資模式，爲企業客戶提供靈活、彈性的跨境融資安排。

富邦華一銀行廣州分行也積極開拓零售業務，針對粵港澳大灣區高淨值客群提供包括留學、投資、移民和跨境財富管理在內的綜合金融解决方案，即將推出的信用卡業務，也將進一步滿足在大灣區內工作和生活的港澳臺人士消費需求。

陳峰表示，廣州分行是富邦華一銀行的首家輕型化網點，未來將加快金融科技創新，深化與大灣區內互聯網金融企業的戰略合作，實現線下業務線上化、線下業務與線上業務融合發展。