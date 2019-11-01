〈5G論壇〉陳柏諭：5G將帶動內容產業升級 但短期難有爆炸性發展

宏達電 (2498-TW) 台灣區總經理陳柏諭今 (1) 日表示，5G 時代來臨後，產業將開始改變，尤其是在 B2B 領域，包括智慧醫療、智慧城市與智慧交通等，內容產業也將大翻轉，如 8K、6D、邊緣運算等，雖然明年年中 5G 可望開台，但應用不會立刻落地，短期難爆發性成長。

陳柏諭今日出席「IT×M 高峰論壇」，以「5G 改變 VR 和擴增實境 (AR) 新格局： 5G VIVE Reality」，分享 HTC 發展 VR 的過程。

陳柏諭指出，2G 時代為簡訊的傳送，3G 是可以傳輸照片圖像，4G 已開始有不一樣的生活型態，儘管明年中台灣 5G 開台，但基地台、相關設備的建置，仍需要時間，因此，短期內應用難有爆炸性發展，若要有也得視市場發展而定。

陳柏諭表示，5G 首波商機將先在 B2B 市場發酵，HTC 看好智慧醫療、教育領域，透過與醫院合作，讓病患使用 VR 完成自身無法體驗的過程，或是透過 VR 達到偏鄉遠端教學等，此外，5G 將會帶動內容產業升級，包括 8K、360 度全景、6D 等。

陳柏諭指出，5G 不應只注重速度、傳輸容量、手機硬體設備，而是透過 5G 帶來全新的體驗模式與環境。