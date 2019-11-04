法巴系列基金(BNP Paribas Funds)–全面啟動可持續投資策略

在今年 8 月 30 日，法國巴黎資產管理成功將其旗艦系列基金進行更名 ：法巴百利達基金 (Parvest) 更名為「法巴系列基金 (BNP Paribas Funds)」。全新的法巴系列基金除了讓基金系列名稱與管理公司 - 法國巴黎資產管理 (BNPParibas Asset Management) 名稱一致，更重要的是將可持續投資政策納入基金公開說明書之中，全面性系統化將 ESG 因素整合進入所有基金的投資流程之中。將 ESG 整合進入基金的投資流程，是指在基金的投資流程中，將環境、社會與企業治理 (Environmental, Social and Governance) 納入投資的考量因素。在現今全球經濟環境中，企業對於環境議題、社會責任以及企業治理的回應，往往對其長期經營發展具有重大的影響。符合 ESG 觀點的投資流程逐漸受到全球退休基金或專業投資機構所採用，目標是讓長期投資更具穩健性。

堅強的可持續投資研究團隊

法國巴黎資產管理擁有堅強的可持續投資研究團隊 (Sustainability Centre)，成員來自多樣化領域具多國語言的 24 位專家所組成，平均擁有超過 10 年的專業經驗。可持續投資研究團隊發展指導方針，協助所有基金投資團隊都可以在其投資流程中將 ESG 因素進行系統性量化與質化的

分析，並建立具有可驗證性的考評指標。研究團隊也建立投票權與企業參與方針，以及產業排除投資的原則。並為部分基金導入前瞻性的投資考評指標，進一步推動能源變革、環境永續以及公平發展機會。自 2002 年推出社會責任投資基金以來，法國巴黎資產管理就對可持續發展許下承諾，並致力於為投資人提供長期持續投資回報。在專業基金評審獎項中，法國巴黎資產管理已經連續兩年在台灣獲得指標雜誌共同基金實力大獎的可持續投資奬項 (資料來源：指標雜誌，2019 年 1 月)。法巴系列基金更名代表集團啟動全面性的可持續發展政策，不僅是對世界承諾用行動貢獻一己之力，也是實現「立足世界成就投資」的企業決心。

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段 7 號 71 樓之一 TEL:（02）7718-8188 （108） 金管投顧新字第 020 號【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場（如香港）掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，每半年決定未來半年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站（www.bnpparibas-am.tw）或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。