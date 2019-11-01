10月台灣製造業PMI半年來首見擴張 二指標創近一年最快擴張速度

中華經濟研究院今 (1) 日公布 10 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月續揚 1.1 個百分點至 51.1%，不僅是 5 月以來首次呈現擴張 (高於 50%)，也是今年次高，其中，新增訂單和生產數量二指標分別續揚 0.7、3.5 個百分點至 52.7%、55.4%，皆創去年 10 月以來最快擴張速度。

六大產業中，有三大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業和電子暨光學產業，中華經濟研究院長陳思寬指出，食品暨紡織產業回報擴張，反映季節性的內需暢旺。

中經院統計，此次五項組成指標中，新增訂單、生產數量和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間下降 (低於 50.0%)，存貨持續緊縮。

不過，儘管全體製造業的新增訂單指數已連 2 個月擴張，「未來六個月展望指數」仍未見明顯攀升，本月指數僅微幅攀升 0.8 個百分點至 45.7%，連續第 6 個月緊縮。

就非製造業來看，台灣非製造業經理人指數 (NMI) 已連續 8 個月擴張，且本月指數回升 2.9 個百分點至 53.9%；四項組成指標中，商業活動、新增訂單轉為擴張，人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間轉為下降。

非製造業八大產業中有七大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業、零售業、營造暨不動產業、金融保險業、住宿餐飲業、教育暨專業科學業與運輸倉儲業；僅批發業 NMI 呈現緊縮

至於全體非製造業「未來六個月展望指數」為 47.2%，較前月攀升 1.7 個百分點，已連 3 個月回報未來展望為緊縮，其中，有四大產業均回報緊縮，各產業依緊縮速度排序為批發業 (36.2%)、運輸倉儲業 (40.7%)、資訊暨通訊傳播業 (42.9%) 與零售業 (45.8%)，而金融保險業展望為持平 (50.0%)。