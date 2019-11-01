盤前財經大事搶先讀2019年11月01日

今日操盤前瞻

法說會：瑞昱、立積

暫停交易：新鼎

台灣 10 月製造業 PMI

南韓 10 月 CPI

美國 10 月非農就業報告

美國眾議院宣布：通過川普彈劾調查程序

週四 (31 日)，美國眾議院通過對美國總統川普的彈劾調查表決，決議確立了彈劾調查的正當性，將使調查更為公開，幫助彈劾調查邁向下一階段。閱讀全文...

中國 5G 正式開跑! 華為中國市占率創新高 蘋果 iPhone 恐失利

中國商用 5G 將正式於週五 (1 日) 啟用，中國三大國企電信通訊供應商，包括了中國移動 (China Mobile)、中國電信 (China Telecom) 和中國聯通 (China Unicom) 於 10 月 31 日星期四宣布，將在北京、上海廣州、杭州等約 50 個主要城市正式上線 5G 商用服務。閱讀全文...

〈蘋果財報優〉瞄準健康穿戴市場 台廠也搭熱潮 IC 設計廠尤其有看頭

蘋果執行長庫克宣布財報後表示，健康功能的產品將是公司的未來，事實上，除蘋果積極爭取，非蘋陣營更早已瞄準健康市場，推出相關產品，如手環、手錶、追蹤器等，市場競爭一觸即發，其中台 IC 設計廠更大搶商機，包括原相 (3227-TW)、鈺太 (6679-TW)、盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW) 等，營運後市有看頭。閱讀全文...

台幣收盤升破 30.5 元 央行態度顯示楊金龍防線已調整

台北匯市昨 (10 月 31 日) 表現強於股市，終場台幣兌一美元升值 7.1 分，收在 30.462 元，正式升破 30.5 元心理大關，台灣央行指出，台幣升幅僅 0.23%，低於韓元升值 0.4%、人民幣升值 0.29%，符合央行一向強調的動態穩定，但顯然在非美貨幣同步偏強之際，楊金龍防線已有所調整。閱讀全文...

【邱志昌專欄】貿易保護下股市機遇？

刺激經濟成長與防止衰退藥方，來自於政府財經政策與廠商擴張意願；政策輔助政策與市場的實際供需循環決定。政府財經政策區分為貨幣與財政政策，兩者又分明為貨幣與公共建設支出。閱讀全文...



