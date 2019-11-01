〈車市〉和泰車10月銷量暴增5成 RAV4衝出銷售新高紀錄

10 月車市銷售成績出爐，總新車掛牌數達 41040 台，月增 24.9%、年增 17.1%，前 10 大車商銷售均較上月成長，也多數較去年同期成長，顯示車商進入第四季後拚促銷，有效刺激買氣；其中，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 持續作為大贏家，TOYOTA 和 LEXUS 單月銷售合計達 14179 台，年增 50.4%，最亮點是 RAV4 單月掛牌數 3739 台，創新高紀錄。

和泰車 10 月總掛牌數達 14179 台，其中，TOYOTA 共銷出 11944 台，年增 52.93%，LEXUS 銷出 2235 台，年增 38.13%。

和泰車說明，銷售狀況如此亮眼，主要是因 SUV 產品線的強化，其中，RAV4 單月單月掛牌達到 3739 台，銷售創新高。

另一方面，神車 TOYOTA ALTIS 10 月掛牌數 2714 台，在國產中大型房車級距中拿下 76.5% 市占率，SIENTA 掛牌數也有 1050 台的水準，整體品牌車款的買氣熱絡。

LEXUS 10 月掛牌數共 2235 台，其中，NX 熱賣 992 台，年增幅高達 73%，RX 銷售 427 台，再加上瞄準年輕族群的入門款 SUV UX 銷售達 337 台，合計 LEXUS SUV 三劍客就為品牌貢獻逼近 80% 的銷量。

除了和泰車今年以來幾乎一枝獨秀，排名第二、三分別是中華三菱 (2204-TW) 和裕日車 (2227-TW) Nissan (含 Infiniti)，分別交出 4224、3399 台的成績，年增 10.7%、3.5%；其中，中華三菱仍主要受惠商用車的汰舊換新需求，而裕日車則是 KICKS 熱賣 1610 台的帶動。

儘管 10 月車市買氣轉強，不過，前 10 月整體新車掛牌數 353207 台，仍衰退 1.1%，前 10 大車商中，僅和泰車、裕日車、福特和 BMW 成長，全年銷售狀況能否在最後二個月倒吃甘蔗，有待觀察。