國泰證三大方向改造有成 居數位證券業領先地位

為因應金融科技時代來臨，國泰證近年全力推動數位轉型，並為員工打造提升職場創新力的優異環境，國泰證董事長莊順裕表示，國人電子交易比重日益提高，至今已達 60% 以上，而國泰證客戶電子下單比例高達 90%，更遠高於同業，顯示產品面、組織面和人才培育面全方位改造，已逐步獲得成效，期許不斷精進創新，奠定國泰證在數位證券產業的領先地位。

國泰證舉行數位辦公室喬遷啟用儀式，莊順裕董事長 (左四) 及周冠成總經理 (右四) 率領同仁一同歡慶。(圖：國泰證提供)

近年來數位浪潮席捲，國人電子交易比重日益升高，國泰證指出，截至 9 月底，台股電子交易占比已超過 60%(含 DMA)，創歷史高點，而國泰證更遠高於市場水準，比重高達 90%，顯示在數位服務上受到肯定。

國泰證在數位服務上一向強調差異化，自行研發 App 多達 6 款，有效從各面向解決客戶投資旅程的痛點，再加上平台所提供交易的投資商品涵蓋海內外市場，帶動 App 總下載人次已超過百萬，在台灣數位證券服務領域已占有一席之地。

證券業面臨異業競爭 投入資源擴充組織、人才培育

國泰證打造同仁開放激發創意的職場環境。(圖：國泰證提供)

另一方面，莊順裕指出，進入數位金融時代後，證券業面臨激烈的異業競爭，因此國泰證近年來對人才培育不斷投入資源，這次持續擴充組織，並提供同仁們開放、友善和快速學習的職場環境，期許所有同仁和公司共同成長，打造更亮麗的營運成果。

國泰證於 2015 年成立數位證券處，2017 年集中接單中心、將接單員自實體分公司據點集中獨立至總公司，同年再成立獨步業界的數位分公司—敦南分公司，開啟台股經紀業務以數位經營的模式。

而 2018 年底國泰證著手虛實整合，設立數位執行長，直接將實體分公司及數位專業團隊進行整合，莊順裕看好，未來提供的數位金融服務將更貼近市場終端需求，可望締造國內數位金融產業的重要里程碑。

莊順裕說，「一個人走得快，一群人走得遠，企業能否永續經營，人才往往是排在第一位，也是最重要的因素」，因此，國泰證新進同仁、基層同仁及至中高階主管，皆有一系列量身打造的互動式員工訓練、三力講座及敏捷專案管理訓練。

而國泰證今年進一步結合集團數位轉型的三大核心職能「學習力」、「敏捷力」和「對話力」，每月舉辦三力講座。

啟用數位辦公室 再次創證券業虛實整合先鋒

國泰證設計靈活隔屏的會議室，不再拘限於固定的空間。(圖：國泰證提供)

國泰證近日啟用數位辦公室，打破傳統證券業思維，強調開放式的設計帶入同仁們的工作日常中，包括降低辦公隔屏、取消主管隔間，期許以寬敞開放的環境激發員工創意，令彼此更有效率且愉快協作。

國泰證數位辦公室。(圖：國泰證提供)

國泰證總經理周冠成表示，國泰證重視人才培育，並將持續增設員工福利，力拚招攬更多優秀人才加入，並提供客戶更到位的服務。