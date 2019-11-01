財報雖呈利多 但漲幅有限 蘋果仍處貿易戰陰影下

蘋果 (AAPL-US) 週三 (30 日) 盤後公佈了優於預期的第 4 財季業績，分析師大多發表樂觀的評論。然而，該股週四 (31 日) 並未暴漲。

這是因為週四的一份報導暗示，中國對與美國達成全面的長期貿易協議存有疑慮。這個觀點可能會提高蘋果的供應成本，並阻礙 iPhone 在新興市場的銷售反彈。

花旗資深技術分析師 Jim Suva 在財報發布後的發表報告表示：「貿易緊張局勢仍然是個關鍵問題。」

蘋果在週三盤後交易中一度升至 252 美元以上，但在週四跌至 248.76 美元，漲幅為 2.26%，因這篇貿易主題的報導打壓該股及整個美股。不過從正面角度來看，美國總統川普總統推文說，中美將很快找到新地點簽署「第一階段」的貿易協議。

Suva 說：「宏觀經濟狀況或消費者需求的變化，可能導致手持設備和智慧手機市場的衰退或收縮幅度超出預期。」

「這將對蘋果的成長前景產生負面影響。」

這家 iPhone 製造商一直是華爾街認為在美中全面貿易戰中最易受創的企業之一。匯豐 (HSBC) 之前估計，蘋果在中國的營業額約占 20%。

Wedbush Securities 股票研究總經理 Dan Ives 週四指出，蘋果是「中美之戰的代表性企業」。「對其影響程度大概在 15 至 20 美元之間。如果加徵關稅生效，且沒有達成協議，那麼從 iPhone 的角度來看，這將讓美國需求下降 6% 到 8%。」

蘋果股票今年以來一直非常敏感。在 5 月和 8 月中美貿易戰進一步升級時都遭受重擊。

然而，在週三的財報電話會議上，CEO 庫克 (Tim Cook) 對貿易戰感到樂觀。他說：「關稅的討論已經發生很大變化，「貿易緊張局勢降低了」，產品在中國「受到極大的歡迎」。

蘋果的中國營收下降速度也在放緩，這是最大智慧手機市場之一的穩定跡象。但是，分析師警告，由於未能及時推出 5G 手機，蘋果在中國可能還會面臨數季的營收下滑。