〈蘋果財報優〉穿戴裝置成長快速 台供應廠後市動能有撐

蘋果 (AAPL-US) 週三 (30 日) 公布財報，表現優於華爾街預期，其中穿戴裝置營收年增 54% 最亮眼，市場看好，隨著新款無線耳機 AirPods Pro 將上市，加上 9 月發表智慧手錶 Apple Watch ，出貨動能將延續至第 4 季與明年，相關台廠供應鏈營運看俏。

美律 (2439-TW) 提供 Apple Watch 與 AirPods 聲學元件，今年前 3 季獲利接近去年全年，預期在 TWS 真無線藍牙耳機需求帶動下，全年獲利可期，也看好未來 2 年 TWS 真無線藍牙耳機需求將持續成長，明年也將加入 2 大 TWS 新案，訂單將優於今年。

另外，提供載板應用的景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) ，也受惠蘋果穿戴裝置增添營運柴火，其中，景碩受惠終端拉貨動能轉強，在 SiP 載板、ABF 載板需求帶動下，今年虧損逐季改善，預期動能將持續到明年，營運可望轉虧為盈，而南電同樣在 ABF 載板推升下，第 4 季、明年動能可期。

蘋果 PCB 供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW)、燿華 (2367-TW)、欣興 (3037-TW)，在蘋果 Apple Watch 新品拉貨需求帶動下，第 3 季營收同步改寫歷史新高，各廠也看好未來新 AirPods Pro 無線耳機推出後，將帶動汰換需求，持續挹注成長動能，欣興更加速資本支出規劃擴充台灣產能，對未來需求樂觀。

負責蘋果 AirPods 充電盒軸承供應商新日興 (3376-TW)，受惠傳統旺季、蘋果 AirPods 拉貨動能強，9 月、第 3 季營收也雙雙創下同期新高，預期在 AirPods Pro、MacBook Pro 等新品需求帶動下，第 4 季業績將可望優於第 3 季。

代工廠方面，Apple Watch 主要由廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 代工，AirPods 則由英業達 (2356-TW) 負責組裝，新品推出有助營運成長，仁寶日前就預期，穿戴裝置與平板出貨增加，第 4 季非 PC 產品出貨將季增雙位數，廣達同樣看好智慧裝置需求，英業達相對保守，雖然需求不錯，但貿易關稅影響，目前正積極調整全球產線配置。