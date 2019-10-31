〈蘋果財報優〉中國市占下滑+非蘋旗艦機大軍壓境 大中華銷售谷底翻與否仍待觀察

蘋果財報顯示，大中華區營收年減 2.4%，降至 111.3 億元，庫克信心喊話，iPhone 中國市場銷量已從年初的谷底回升，市場解讀，蘋果積極挽救中國市場，雖然新機進度今年追上非蘋陣營，銷售動能有機會加溫，並延續至明年首季，但蘋果市占不斷下滑，且明年初世界行動通訊大會 (MWC) 開展後，非蘋旗艦機種將百花齊放，蘋果是否真如庫克所言，銷售谷底回升，仍有待觀察。

根據統計，中國第 3 季手機市占，華為穩坐龍頭，市占率刷新紀錄至 44%，蘋果市占率掉到 5.2%，季減逾 1 個百分點，依序被 VIVO、OPPO 及小米超車。

蘋果財報雖優於市場預期，但客觀來看仍說不上亮眼，其中 iPhone 營收年減 9%，法人推測是中國市場銷量不理想，蘋果為挽救銷售低迷的大中華區，在產品、人事布局重新調整，新品供貨速度也加快腳步，不過短期內難見到成效。

雖然蘋果更重視大中華區，但開發動能追不上非蘋陣營，擺在眼前的是，明年初將登場的 MWC 大會，非蘋廠旗艦機種蓄勢待發，包括三星的 S 系列、華為的 P 系列、小米更將推出逾 10 款 5G 手機、OPPO、VIVO 等，每次發表會也吸住觀眾眼球，加上美中貿易戰開打，中國消費者的喜好難捉摸。

蘋果手機在大中華區遇逆風，市場認為，蘋果明年推 3 款 5G 手機將是一大轉折點，銷量挑戰刷新紀錄，但非蘋陣營早已積極跨入 5G ，新機陸續在今年問世，價格也親民，對比之下蘋果近年新機訂價偏高，在時間點與性價比上，還處於下風。

蘋果正降低對硬體產品營收的依賴，朝多元化軟體發展，但依銷售區域來看，仍以美國市場為重，短期內蘋果想透過手機瓜分中國龐大市場，恐怕還有難度。