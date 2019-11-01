紐約匯市-APEC地點待議 川習會無著落 美中貿協變數大 美元續跌 避險日圓上漲 

週四 (31 日) 美元指數續跌至 10 天以來新低點，週三 Fed 發布降息一碼聲明後，因未能對經濟前景給出確切貨幣寬鬆政策，加上原定美中簽定第一階段協議的 APEC 高峰會地點，因智利爆發衝突而取消，美元再下跌 0.3% 至 97.110，雖然 Fed 決策符合市場預期，不過在通膨水平顯著提高前，Fed 升息可能性仍較低，暗示 Fed 將繼續維持當前寬鬆之貨幣政策。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

美中貿易緊張局勢加劇，由於外媒消息指出，中國官員對於是否能與美國達成全面貿易協議，表示存疑，引起市場不安情緒，避險需求攀升，避險日元兌美元上漲至兩週以來新高位，來到 108.03。

該官員並指出，中國不會在棘手問題上向美國屈服，並對美國總統川普 (Donald Trump) 的衝動個性，以及未來可能放棄簽署有限協議的風險表示擔憂。

週三智利總統 Sebastian Pinera 宣布取消主辦本屆的 APEC 領導人高峰會，並宣布該國進入緊急狀態，使得美國總統川普 (Donald Trump) 原先預定與中國國家主席習近平於 APEC 峰會上舉辦「川習會」，並可望簽署第一階段的貿易協議，如今面臨智利宣布取消主辦 APEC 峰會之後，白宮尚未宣布下一個「川習會」的可能地點與時間。

香港 JPMogan 亞洲資產管理分析師 Tai Hui 認為，智利取消了 11 月 APEC 峰會的消息，不應成為美中簽訂貿易停戰協議的變數。

美國消費者個人支出在 9 月份增加，然而薪資卻無變化，使得市場擔憂經濟放緩。美國 9 月個人支出月增率 0.2%，市場預估為 0.3%，前值報 0.1%。

歐元區第三季度經濟增長持平穩定，打破了市場預期本季經濟出現的放緩，英鎊兌美元上漲逾 0.4% 至 1.2929，而歐元兌美元持平於 1.1153。

歐元兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

瑞銀 (UBS) 紐約外匯分析師 Vassili Serebriakov 表示：「部分觀點認為，目前美元價格偏昂貴，而且明年全球經濟可能會反彈，因此建議賣出美元。」

截至週五 (1 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.110。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1153 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2929 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6893 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3164 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.03 日圓。