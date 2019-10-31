〈央行理監事會揭密〉三個理由維持利率不變 本季利率連14凍可能性高

台灣央行今 (31) 日公布第三季理監事會議記錄，根據此紀錄，全體理事均贊同政策利率維持連 13 季不變，主要原因有幾點，包括台灣經濟前景相對其他國家審慎樂觀，因此暫無須調降利率、國內景氣未過熱暫無升息空間，以及利率再降的效果不佳等因素。從這些理由可以判斷，第四季利率連 14 凍的可能性仍高。

多名理事考量主要經濟體貨幣政策動向後，多支持央行政策利率維持不變。

其中，有位理事表示，雖然美國及亞太國家降息，但與主要國家相較，台灣整體經濟表現相對審慎樂觀，包括房市趨熱，且美中貿易衝突帶來轉單效應，使國內投資暢旺，出口也在近期由連續負成長轉為正成長。

同時，台灣國內通膨溫和，產出缺口雖為負值已漸縮小，因此整體經濟前景審慎樂觀之際，不宜調降政策利率。

另名理事則指出，經濟前景存諸多不確定性，台灣經濟表現相較其他國家並不差，故無須因他國降息而降息，但同時，國內景氣未過熱，且市場資金充裕，同樣沒有升息的空間。

有位理事指出，未來不確定性高，但預期國內短、中期投資動能仍佳，可望支撐經濟成長。此外，國內市場流動性充裕，企業超額儲蓄金額居高，顯示企業不缺資金，缺的是投資機會，建議政府應由提升國內投資環境著手。

還有一位理事認為，當前國內經濟動能和緩，且明年基本工資持續調升，宜維持適度寬鬆的貨幣情勢，使銀行持續推動對中小企業提供必要的營運資金，因此支持利率維持不變。

另外一位理事表示，國內幾無通膨壓力，而利率水準已低且資金充裕，利率再降的效果不佳，基於短期政策考量，認為維持利率不變是合理的決策。