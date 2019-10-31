渣打：聯準會降息美元升勢近尾聲 黃金、原油成景氣儀表板

美國聯準會宣布降息一碼，啟動今年第 3 度量化寬鬆，渣打銀行認為，美元雖仍擁有流動性緊縮與資本流動的優勢，但考量聯準會將重啟資產負債表，預期美元升勢可能接近尾聲，而黃金與原油走勢將成「景氣儀表板」。

渣打銀行今 (31) 日舉行第 4 季投資展望，渣打銀行財富管理處負責人陳太齡指出，第 3 季金融市場面臨美中貿易戰、英國硬脫歐與全球經濟減速等三大風險，儘管美中貿易達成初步和談，英國硬脫歐風險降溫，但第 4 季經濟成長動能仍有壓力。

陳太齡認為，隨著各國央行陸續採行量化寬鬆，預期全球經濟成長動能趨緩壓力可望緩解，尤其是成熟市場可望受惠於政策刺激保持經濟穩定成長並延長經濟發展週期。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，美國經濟數據疲軟加上政治動盪，讓聯準會宣布下修聯邦基金利率目標區間下修至 1.5-1.75%，一如市場預期降息一碼，這也是美國今年以來三度降息。

劉家豪表示，儘管聯準會會後的聲明說未來政策模式將採觀望態度，但從聯準會擴張資產負債表來看，預期美元升勢可能到頂，至於歐元、英鎊則可能受惠於德國重啟財政政策、英國硬脫歐風險降低，帶動歐元與英鎊匯價回穩。

至於其他主要貨幣，渣打表示，歐元區的財政刺激方案可望讓歐元區經濟復甦，預估歐元兌美元出現初期落底回升訊號，1.1 元下方可望出現強勁支撐；英鎊部分在英國有秩序脫歐的情況下，英鎊兌兌美元則在 1.27 元獲得支撐，並有機會向上挑戰 1.31~1.33 元。

另外，具備避險性質的日圓，在日本央行打算推出量化寬鬆，加上市場避險情緒消退，預估美元兌日圓匯價約落在 107 元到 109 元區間震盪，人民幣部分，雖有止貶回穩現象，但如果美中貿易談判延宕，恐讓人民幣匯價回測 7.2 元。