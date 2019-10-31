日本央行調整前瞻性指引 黑田東彥：如有必要未來可能降息

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (31 日) 維持利率在 -0.1% 不變，但暗示未來可能會降息，反映出其擔心全球風險可能會對日本脆弱的經濟復甦造成壓力。

央行在會後表示，預計借貸成本「將維持在目前或更低的水準」，這標誌著策略的輕微變化。

此前，他們從未提及再降低利率的可能性，而是希望當前的超低利率維持一段較長的時間，「至少到 2020 年春季」。但週四發布的聲明，取消了這個時間範圍的參考，暗示可能會更快做出更改。

日本央行總裁黑田東彥在會後表示，新的前瞻性旨在闡明立場，即央行的政策偏向傾向於進一步的貨幣寬鬆，低利率可能持續到 2020 年春季以後。

黑田強調，央行有多種工具選擇，可以降低利率、增加資產購買或加快基礎貨幣的增長速度。至於選用那個工具，取決於當時的經濟、價格和金融發展，而不僅僅以降息為政策選擇。

他指出，海外經濟風險正在加劇，但是負面影響並未對日本國內需求產生太大影響。自上次政策會議以來，日本的經濟狀況似乎並沒有急劇惡化。

央行委員會在本次會中警告，全球經濟回升可能延後，主要是由於美中貿易摩擦加劇、以及包括中國在內的新興經濟體放緩的影響。

第一生命研究所首席經濟學家 Haruhiko Kuroda 認為，這次前瞻性指導方針的變化，將有助減輕對 10 月 1 日銷售稅上調的負面影響的擔憂，但總體情況變化不大，包括對中美貿易摩擦和英國脫歐的看法。

日本央行在這次會議還下調了通膨預期，預計到 2020 年 3 月為止的財年，通膨為 0.7%，低於前次預估的 1.0%，也遠低於目標值 2%。

央行還將明年的經濟成長預測，由 1.3% 下調至 1.1%，並將對 2022 年 3 月止的全年預測從 1.6% 下調至 1.5%。