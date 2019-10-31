停辦APEC未影響美中協商進度 中國商務部：週五將再次通話

原定 11 月的川普、習近平會面，因智利取消主辦 APEC 峰會而生變。不過白宮發言人 Hogan Gidley 週三 (30 日) 透過聲明表示，仍「期待在原定時間框架內」，與中國達成協議，中國商務部今 (31 日) 也說，雙方的談判仍在進行。

中國商務部指出，美國和中國的主要談判人員將在週五 (1 日) 透過電話，繼續展開貿易談判。

商務部透過網路發文稱：「中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於本周五再次通話。」

APEC 會議原訂 11 月 15 至 17 日在智利舉行，中國國家主席習近平及美國總統川普都將參加，因此雙方也將此一時間做為預定簽署協議日期。不過智利因調漲地鐵票價，引發數週抗議，在國內政局動盪之下，宣布取消本次主辦。

對此，白官發言人表示預計簽署的時間目標不變，目前他們也在等待有關替換地點的消息。

中國商務部另一份聲明，則提到目前中美協商進度。商務部稱，上週五，中國最高貿易談判代表劉鶴、美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 舉行電話會議，確認了貿易協定文本的部分技術內容。

雙方就中國取消對美國家禽的進口禁令、對肉製品應用健康訊息系統等問題，達成了共識。