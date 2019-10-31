〈財報〉村田製作所因產品成本降低 上修營業利益預測

日本生產 MLCC 等零件的電子大廠，村田製作所 (6981-JP) 在週四 (31 日) 日股盤後公布了最新一季財報。2019 年 Q2(7 ~ 9 月)，因出貨到代理商的展品方面作出庫存調整的影響，在電容器方面的營收出現減少。然而在新款智慧型手機的帶動下，模組、電容器，以及其它原件的需求暢旺，營收較 Q1 增加 12.8%。

週四 (31 日) 東京股市收盤時，村田製作所股票較上個交易日下跌 0.51%，以 5863 日圓作收。

(圖片：Investing.com)

基於 GAAP 財報關鍵數據：(2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日)

毛利報 4034 億日圓，年減 8.9%。

營業利益報 588 億日圓，年減 35.5%。

純益報 439 億日圓，年減 36.7%。

年度財測：(2020 年 3 月期，基於 GAAP)

毛利預估為 1.51 兆日圓，年減 4%。將原本預期的 1.58 兆日圓，作出了下修。

合併營業利益預估為 2300 億日圓，年減 13.8%。因成本降低的緣故，較原本預期 (年減 18% 至 2200 億日圓) 作出上修。也接近 Refinitiv 所整理出的 21 名分析師預測平均值 (2340 億日圓)。

純益預估為 1700 億日圓，年減 18%。維持先前預測。

在同日公布的 2019 年 4 ~ 9 月的合併財報顯示，純益較去年同期減少 16% 至 907 億日圓。用於智慧型手機的 MCLL 銷量積弱不振，還有折舊的增加以及匯損等原因，都使得獲利受到壓縮。