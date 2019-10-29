〈每日外資外匯觀點〉美銀美林：美元已被高估 英鎊則被低估

歐盟同意英國脫歐再延期三個月、美國總統川普釋出美中貿易樂觀言論，提振市場風險情緒，周一激勵美股大漲，標普 500 指數創下歷史新高，避險資產日圓遭受打擊，美元指數小幅回跌，維持在 97.8 附近整理，英鎊則小漲至 1.2852 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林全球研究團隊從 G10 貨幣估值來看，美元已被高估，而英鎊則被低估。在英鎊方面，但即使脫歐協議獲得通過，英鎊仍難以重返脫歐前的水平，預期要到年底或明年首季才能更進一步展開漲勢。

FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，中美之間達成某種貿易協定的積極前景，讓避險資產正處於不利地位，日圓、瑞郎和黃金等貴金屬面臨下跌壓力，而股市似乎正變得越來越樂觀。

Langlands 看好美元兌日圓和澳幣兌美元的走勢，並建議短期交易策略可以做多澳幣兌日圓。

摩根士丹利分析師指出，即使德國和歐盟 PMI 數據不盡理想，但相較上月變化不大，衰退情勢出現穩定，短線看好歐元兌美元；而歐元對部分高收益率貨幣存在走弱的空間，預期歐元在交叉盤中仍將維持弱勢。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根士丹利並指出，隨着中美貿易釋放樂觀風向，人民幣暫時走穩，在一定程度上降低了歐元兌美元的下跌風險。

法國興業銀行表示，歐元兌美元波動率維持在低檔，成交量也大幅下降，預期短線仍將持續盤整，另一方面，歐元區經濟成長不如預期的影響將會慢慢減弱，市場關注焦點將回到貨幣政策上。