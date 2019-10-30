〈每日外資外匯觀點〉聯準會降息降定了 美元多頭就等鷹派吹攻擊號角

周三英國下議院投票表決通過 12 月 12 日提前大選，有助於解決脫歐僵局，英鎊持續在 1.6862 附近震盪整理；美國聯準會晚間即將利率決議，市場普遍預期將再次降息，部分分析師並指出，倘若聯準會在降息後釋出鷹派信息，將推動美元再次發動漲勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數周三亞洲盤交易時間持穩在 97.7 附近，儘管市場大致消化了聯準會降息預期，但澳洲國民銀行 (NAB) 經濟學家 John Sharma 表示，投資人更關心的是聯準會是否會釋出今年底前維持降息的步伐。

BMO 資本市場美國利率策略師 Jon Hill 表示：聯準會有可能再次降息後，累計降息幅度達 75 個基點，與 90 年代降息幅度相同，後續可能就按兵不動。並預期聯準會不會明確承諾不再降息，而是維持政策的靈活性，至少會讓市場降低對 12 月進行降息的預期。

道明證券 (TD Securities) 認為，一旦聯準會發表暫停鴿派傾向的言論後，預期美元將展開強勢反彈。

澳盛銀行 (ANZ) 表示，為了抵禦外部風險上升，聯準會本周降息看起來已經箭在弦上，前瞻指引或表示，聯準會將需要一定時間來觀察近期降息的影響。

美銀美林預期此次聯準會將降息 25 個基點，而聲明中將不會對經濟前景做出新的預期，同時提醒投資人需要密切關注聯準會是否為進一步降息預留空間。

高盛認為，FOMC 應會調整會後聲明的措辭，暗示聯準會七月聲明中的「政策循環中期調整」將就此落幕；同時刪除聯準會「將採取適當行動維持經濟擴張」的措辭。