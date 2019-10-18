巴克萊：Apple TV+頭一年就能建立1億訂閱戶大軍

巴克萊分析師週四公布的報告估計，Apple TV+ 頭一年訂閱人數就能累積超過 1 億人。

蘋果 (AAPL-US) 預計 11 月 1 日以每月 4.99 美元的價格推出 Apple TV+，提供由蘋果資助的原創節目，且只要購買蘋果今年新設備就能免費使用一年。

Apple TV + 要進入的是一個相當競爭的市場：除了坐擁 1.58 億訂閱人數的業界領導者 Netflix (NFLX-US) 以外，迪士尼 (DIS-US) 預計在 11 月 12 日推出 Disney+，NBC 計畫明年加入戰場，AT&T 旗下華納媒體也將以 HBO 之名推出串流媒體服務。

巴克萊分析師 Tim Long 認為，購買蘋果新設備就送 Apple TV+ 免費一年觀看時間，這一招能讓蘋果短時間內建立龐大用戶群。

巴克萊得出該數值的過程：

「我們的模組假設，未來 12 個月蘋果出售 2.22 億個新硬體設備。」

「50% 購買設備者在頭一年會接受該服務，這樣就會產生 1 億人以上訂閱。我們排除了對中國的銷售量，也不計入家庭購入第二個或第三個蘋果設備的可能性」

「我們假設試用期會延續一年，到期的時候訂閱人數會下降，但部分下降力道獲新訂閱人數抵銷，當然流失率高低取決於蘋果建設內容庫的速度。」

Long 認為，明年蘋果股票漲勢主力來自 Apple TV+，且蘋果認列免費試用的方式會在資產負債表上，將硬體產品項目上的銷售額移至服務營收上。

「從會計角度來看，假設每位接受該服務的用戶，蘋果都在硬體上認列一筆 60 美元的對銷營收，並在服務營收上開始認列每月 4.99 美元的服務收入。」

高盛分析師今年 9 月也對 Apple TV + 的會計方式做出類似預測。

但蘋果不認同這樣的說法，蘋果聲明，「引入 Apple TV+，包括該服務的會計處理方式，不會對我們的財務結果產生重大影響。」

巴克萊調升蘋果目標價，自 207 美元調升至 224 美元。

蘋果週四收高 0.4% 至 235.28 美元。