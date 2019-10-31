拼6G！NTT、SONY、Intel宣布攜手合作

《日本經濟新聞》報導，日本通訊業龍頭 NTT(9432-JP)、消費電子大廠索尼 (6758-JP)，以及美國英特爾 (INTC-US) 在週四 (31 日) 宣布，將在 2030 年左右進入實用化階段的 6G 通訊規格進行合作，未來將共同研發全新原理的光驅動半導體等，希望實現單次充電就可用上一年時間的智慧型手機等目標。

(圖片：Investing.com)

日本在 2020 年春天邁入商用化的 5G 行動通訊處於落後處境，今後希望透過與美國企業的合作來逆轉情勢。

這三家公司預計 2020 年春天在美國共同成立業界團體，並接受包含中國在內的各國大廠加入，要在數年時間內訂定通訊方式規格，以及資料處理所使用的半導體樣式。至於專利等其它事項，則將於今後追加其中。

NTT 在消費電力只有過去 1/100 的光驅動半導體晶片的產品試作中取得成果。估計透過與索尼及英特爾的攜手合作，將可加速研發過程。

NTT 為了取得 6G 主導權，在 2019 年 6 月發表名為「IOWN」(Innovative Optical & Wireless Network) 的網路構想。為達成世界標準的目標，正呼籲有力企業們加入。未來若有相當程度的企業數或強大隊友的參加，就有機會訂下技術標準。

目前 5G 半導體技術多由美國高通 (QCOM-US) 掌握，基地台規格則由持有多數專利的芬蘭諾基亞、瑞典愛立信所主導。中國華為也因技術能力的提升，在專利數量上增加迅速，反觀日本，就顯得弱勢許多。有鑑於此，NTT 這回提前在 6G 的全球佈局採取行動。