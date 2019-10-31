日經：液晶市場轉趨嚴峻 夏普暫停將堺工廠子公司化

《日本經濟新聞》週四 (31 日) 報導。鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，已決定暫停將「堺顯示器公司」(Sakai Display Products，SDP) 進行子公司化的動作。

SDP 由於成本降低等因素，業績表現出現改善。然而電視用大型面板價格，因為中國競爭對手的增產而出現下滑，夏普考量到嚴峻的市場環境恐將持續，因而暫緩將 SDP 進行子公司化的動作。

(圖片：Investing.com)

SDP 的堺工廠，是過去夏普在 2009 年時，投資約 4300 億日圓所成立的世界最大型液晶面板工廠。而台灣鴻海集團則在 2012 年時進行出資，成為 SDP 的最大股東。夏普的戴正吳董事長也在今年 6 月時，曾經提到將 SDP 進行子公司化的構想，並且對 SDP 進行資產評估。

然而由與中國的京東方科技集團 (BOE) 等企業，在大規模面板工廠不斷進行增產，還有電視市場趨緩等因素，造成大型面板的行情惡化。SDP 在 2018 年 12 月期的財報中，出現 284 億日圓的最終虧損。

戴正吳也指派原本夏普公司的代表董事，高山俊明來擔任 SDP 的最高職位，對公司施行構造改革。除了降低成本，也因客源的開拓，工廠的稼動率也隨之增加，業績出現改善。

不過夏普應該也有考量到，若在此時將上年度財報出現嚴重虧損的 SDP 進行子公司化，也恐為公司經營造成極大影響。

另一方面，由於夏普致力於 8K 生態系的推動，SDP 液晶面板的高附加價值化也同樣不可或缺。夏普也持續考慮將獨家的 IGZO 技術，投入 SDP 的面板量產。