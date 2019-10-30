蘋果明年3款新機全5G！目標出貨至少8000萬支

在全球主要智慧手機生產商中，蘋果 (AAPL-US) 最晚推出 5G 機種的。為了重回消費者眼中「必須擁有」的王者寶座，蘋果正加緊動員供應商，生產將於明年推出的首款 5G 手機。

日經報導，蘋果明年將發售的 3 款旗艦機種，不但都將使用 5G 通訊技術，也會搭載最先進的行動處理器和螢幕。蘋果設定了相當大膽的銷售目標，計畫明年出貨至少 8000 萬支 5G iPhone。

目前全球市占第一的手機製造商為三星 (005930-KR)，第二則是華為，蘋果希望透過明年的新機種奪回第二名的，並加速推動電信商的 5G 訊號覆蓋率。但蘋果是諸多手機生產商中最慢推出 5G 的，就連二線廠商如 OPPO、小米等，都已有 5G 手機發售。

5G 技術是物聯網的重要基礎。中國是目前各國中 5G 基礎建設與應用最廣泛的國家。調研機構 GSMA 預估，至 2025 年，中國 5G 用戶將達 6 億人，屆時將占全球用戶數的 40%。

而蘋果擁抱 5G 技術，也有利於 5G 在美國境內和全球的推廣。諸如 AT&T、Verizon 等電信商將會加快腳步建設 5G 網絡，捕捉如直播、高端電競等需要高速通訊環境才能實現的商機。

資策會產業情報研究所的資深產業分析師指出，由於建置基礎設施費用高昂，蘋果全面推出 5G 機種，將給予電信商投資的信心。況且，蘋果對於消費者市場仍具一定的影響力，明年推出的新機種也將讓使用者更快接受 5G 。

蘋果每年發布新機種，平均出貨量在 7500 萬至 8000 萬支。產業情報研究所預估，2020 年全球發售的 5G 新機數量將為 2.06 億支，占整體新機銷售的 18%。

不過，頂級 5G 機種會與蘋果目前走「親和路線」的定價策略相矛盾。蘋果在 2018 年遭遇銷售下滑，市占排名被華為奪走之後，2019 年的定價策略就比往年來得親切。

有鑑於此，明年春季，蘋果將會再推出高 CP 值的 iPhone SE 新機種，來鎖定新興市場中「預算優先」的客群。

蘋果周二 (29 日) 走跌，收報每股 243.29 美元。但它將於周三美股盤後公布財報，市場期待財報的結果，台北晚間 20:50，美股盤前交易中，蘋果小漲 0.78% 報每股 245.18 美元。