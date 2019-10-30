企業發明專利申請連4季正成長 台積電年增76%續稱霸

經濟部智財局今 (30) 日公布智慧財產權趨勢報告，今年第 3 季 3 種專利申請合計 18976 件，年增 4%，其中，企業發明專利申請件數已連 4 季正成長，台積電 (2330-TW) 高達 533 件位居本國第 1，年增 76%，友達 (2409-TW) 及聯發科 (2454-TW) 則分居 2、3 名。外國人的部分則是阿里巴巴奪冠，年成長逾 1 倍。

根據統計，第 3 季 3 種專利申請合計 18976 件，發明（12260 件）、新型（4452 件）及設計（2264 件）分別增加 2-4% 不等，呈現穩定成長，主要來自於發明專利申請的增加，其中，企業發明專利的部分已連續 4 季正成長。

智財局指出，我國企業發明專利申請件數合計增加 15%，其中，台積電申請 533 件最多，年成長 76%，友達（120 件）及聯發科（96 件）分居 2、3 位，年增逾 1 成。此外，我國中小企業發明專利申請件數第 3 季也成長了 10%，近 2 年持續增長，顯見運用專利保護研發成果的觀念正逐漸提升。

外國人發明專利申請方面，以日本 3194 件最多，超越美國的 1577 件等其他國家（地區）。以個別申請人來看，香港阿里巴巴申請 315 件最多，較去年同期成長逾 1 倍。

我國研究機構的發明專利申請件數則與去年同期相當，工研院申請 47 件最多，位居第 2 的紡織所（14 件），與去年同期相較成長逾 3 倍，表現相當亮眼。

就大專院校來看，發明專利申請件數合計增加 13%。申請人方面，崑山科大申請 33 件，位居各校之首；國立大學以清華大學 26 件最多。此外，公私立學校各申請 240 及 168 件，與去年同期相較，公立學校發明專利比率上升。