台股盤前—美股三大指數收紅 多頭氣勢可望帶領指數繼續攻高 留意拉回風險

美國聯準會啟動今年來第三度降息，美股三大指數同步收紅，台股今 (31) 日可望在外資助攻下延續多頭氣勢，帶領指數繼續攻高，但法人提醒，指數雖持續站上新高，但成交量能並未跟進放大，市場追價意願有限，須留意部分漲多個股拉回風險。

聯準會三度降息，激勵美股三大指數全面走揚，其中 S&P500 指數更攻上歷史新高，在美國持續對市場釋放熱錢挹注下，台股可望挾高殖利率優勢獲外資青睞，推升指數繼續往高點挺進。

事實上，10 月以來外資已經連續 13 個交易日買超台股，合計已斥資逾千億元買超台股，大盤指數單月漲幅高達 5%，其中權值龍頭股台積電更獲外資連 9 買，股價直逼 300 元天價關卡，扮演拉抬盤勢穩定上攻的要角，半導體相關族群也成近日熱門標的。

法人表示，台股在外資持續買超挹注下，帶領指數繼續攻高，部分族群個股也受惠於資金挹注推升股價接連站上歷史新高，但觀察近期資金版圖動態，各類股族群表現也有快速輪動之勢，除了 5G、半導體有題材面優勢加持外，包括離岸風電、生技、營建資產等相關類股近來也成資金追捧重點。

法人提醒，台股指數雖持續攻上 29 年來新高點，但成交量能並未明顯放大，反應市場態度仍偏向觀望，追價意願不高，部分漲多個股高價可能面臨獲利了結拉回壓力，轉向低基期族群布局。

此外，美中貿易局部協議尚未簽署拍板，而原定於智利登場的 APEC 峰會也因示威抗議取消，讓美中貿易局勢再添新變數，恐成影響國際資本市場走勢。