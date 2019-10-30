外資期現貨續做多 三大法人買超63.05億元 PCB族群土洋不同調

台股今 (30) 日上漲 46.41 點或 0.41%，收 11380.28 點，成交金額 1231.04 億元，三大法人買超 63.05 億元，僅自營商賣超，外資期現貨同步偏多，值得注意的是，今日反彈的 PCB 族群，呈現外資買、投信賣「土洋對作」的情況。

今日外資買超 72.17 億元、投信買超 1.21 億元、自營商賣超 10.28 億元，三大法人合計買超 63.05 億元；台指期方面，外資淨多單增加 718 口，來到 5.85 萬口。

現股方面，外資今日買超第 1 名玉山金 1.05 萬張、第 2 名華通 1.03 萬張、第 3 名開發金 9878 張、第 4 名台郡 8168 張、第 5 名欣興 7409 張、第 6 名金像電 6634 張、第 7 名中鋼 5424 張、第 8 名台積電 4348 張、第 9 名元大台灣 50 反 1 4136 張、第 10 名力成 3904 張。

外資今日賣超第 1 名元大滬深 300 正 2 1.97 萬元、第 2 名聯電 1.14 萬張、第 3 名晶電 9541 張、第 4 名國泰金 7316、第 5 名群創 7171、第 6 名元大 S&P 原油正 2 6416 張、第 7 名友達 5220 張、第 8 名南亞科 4359 張、第 9 名富邦上証正 2 3921 張、第 10 名長榮 3641 張。

投信今日買超逾千張的個股有台郡 2365 張、正崴 1690 張、聯電 1137 張、聯發科 1047 張、勝麗 1038 張。

投信賣超逾千張的則有旺宏 2500 張、精元 1852 張、耀華 1642 張、嘉聯益 1524 張、楠梓電 1079 張、台燿 1013 張，另外，智邦及神盾，也被投信賣超超過 900 張。

法人分析，雖然台股今日續揚，但成交量萎縮，反映指數位階高檔，市場追價意願保守，台積電展望與股價走勢正向，可望支撐大盤多頭態勢不變，但中小型股仍須留意漲多回檔，與多頭追價意願保守的情況；蘋果將於明日公告財報及新機銷售展望，蘋概股族群表現也值得關注。