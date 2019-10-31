台股盤中─量增衝關11400點 惟漲多中小型股正逢回檔賣壓

隨著美國降息符合預期，台幣早盤狂升超過 1.4 角，推升台股加權指數今 (31) 日站上 11400 點關卡，預估成交值放大至 1500 億元，權值股多數偏強，尤其台積電站上 300 元大關，激勵投資人信心，不過，集中市場下跌家數逾 500 家，高於上漲家數約 350 家，顯示漲多股正遭逢獲利了結賣壓。

今日權值股走勢有撐，為大盤提供緩步墊高的力道，日月光投控、大立光均漲超過 3%，聯發科、彰銀漲逾 2%，鴻海、玉山金、中租 - KY 漲 1% 之上，國巨、台積電、台化、遠傳、統一、開發金、豐泰、合庫金、華南金、第一金和可成等均穩在盤上，顯示電金和大型傳產股，均有買盤支撐。

從次族群來看，軟板相關業者表現相對熱絡，台郡大漲逾 7%，同泰和新揚科漲逾 3%。

不過，族群相對沒有表態，以個股快速輪動格局為主，元晶、佳和見到漲停價位，千興漲 8%，信紘科、台光電、凱崴、金像電和弘塑均漲半根停板，而大同、玉晶光、順達、台半、訊連、聯上發、直得和精華等均漲超過 2%。

元大投顧指出，新台幣強勢升值可見資金持續匯入，當然有利台股走勢，而融資有節制的緩步擴增，籌碼相對安定，加上政策面積極偏多，台股是勇冠三軍。

若從盤面結構來看，電子主導走勢近期有所改變，漲多後面臨獲利回吐賣壓，類股輪動快速，近期除了觀察第三季財報數字，同時可留意產業轉機及政策面偏多方向。

國泰證期研究部則指出，外資近期在現貨市場買超、期貨未平倉多單增加，借券金額減少，顯示心態偏多。

另一方面，投信近期在集中市場買超力道趨緩，店頭市場買超力道增強，後市中小股有機會表現。