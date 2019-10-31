〈財報〉星巴克同店銷售年增率優異 營收、獲利超乎市場預期 臉書盤後股價漲3%

週三 (30 日) 連鎖咖啡業者星巴克 (SBUX-US) 於美股盤後公布 Q4 財報，獲利、營收超乎市場預期，受到新產品帶動業績，美國和中國同店銷售業績年增率強勁，盤後股價聞聲大漲 3%。

本季財報顯示手機廣告收入已佔廣告總銷售額的 94%，高於去年同期的 92%。該公司表示，每位用戶的平均收入從一年前的 6.09 美元增長 19% 至 7.26 美元。

週三 (30 日) 星巴克上漲 0.007% 以每股 84.19 美元作收，而在盤後公布財報後，星巴克股價大漲 3% 至每股 86.71 美元。星巴克今年以來已上漲 30.7%，優於同期標普 500 指數的 21.5%。

星巴克股價 (圖片: GOOGLE)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

每股盈餘報 0.7 美元，年增率上漲 13%，符合市場預測。

營業利潤率為 17.2%

基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收報 15.72 億美元。年增率達 6%

淨營收報 67.5 億美元，年增率 7%，高於市場預測的 66.8 億美元

營業利潤率報 16.7%，年增 180 個基點

每股盈餘報 0.67 美元，年增率達 20%，

公司財測與展望：

星巴克第四季度同店銷售額在全球增長 5%，優於市場預期的 4%，儘管貿易戰打得火熱，美國同店銷售年增長率為 6%，而經濟低迷和競爭激烈的中國市場，年增長率仍舊有 5%。

全球網路商店銷售年增率增長 7%，中國網路商店銷售額年增率更寫下優異的 17%。

總裁兼首席執行長 Kevin Johnson 表示：「我對我們在 2019 財年的強勁表現感到非常滿意，因為公司在各個業務領域均保持了積極的漲勢」。「第四季度美國和中國同店銷售增長強勁，總體交易量成長了 13%。我們在 2019 會計年度的強勁表現，使我們對 2020 財年的營運前景充滿信心」。

Johnson 稱，公司推出的新產品氮氣冷萃咖啡和南瓜拿鐵帶動了美國市場業績，「我們與合作夥伴在飲料創新和數字化方面的長期投資，為消費者提供了更完善的星巴克體驗」。

星巴克去年與雀巢交易後的公司重組成本，部分被工資和福利的增長所抵消。該公司在第四季度開設了 630 家新店，截至本季度末，共擁有 3.12 萬家店，比去年同期增長 7%。

展望未來，星巴克公布 2020 年度展望，估計總營收增幅落在 6% 至 8%，全球同店銷售增幅可望落在 3% 至 4%，公司也公布將於全球開設 2000 間新分店，主要會著重在美國與中國市場，資本支出預估為 18 億美元，以通用會計準則 (GAAP) 計算的每股盈餘預估為 3 至 3.05 美元，低於市場預期的 3.07 美元