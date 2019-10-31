〈財報〉半導體設備廠科磊財報優預期 看好2020年受惠客戶資本支出擴增

週三 (30 日) 半導體設備大廠科磊 (KLAC-US) 於美股盤後公布 2020 年會計年度 Q1 財報，營收與獲利皆是優於市場預期，另外資本支出與去年同期相比，今年資本支出也是出現大幅度提升。

週三 (30 日) 科磊股價上漲 1.57% 以每股 172.96 美元作收，而在盤後公布財報後，科磊股價小幅下滑 0.45% 至每股 172.18 美元。

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基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 14.13 億美元，年增 29.4%，優於市場預期的 13.5 億美元。

淨利報 3.47 億美元，年減 12.3%，低於去年同期的 3.96 億美元，但優於前一季的 2.18 億美元。

稀釋後 EPS 報每股 2.16 美元，優於市場預期的 1.92 美元，但低於去年同期的 2.54 美元。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利報 3.98 億美元，年增 3.6%，優於去年同期的 3.84 億美元，也優於前一季的 2.89 億美元。

稀釋後 EPS 報每股 2.48 美元，優於市場預期的 2.20 美元，也優於去年同期的 2.46 美元。

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終端產品佔總營收之比重：

晶圓檢測佔比 32%

圖案技術佔比 27%。

特殊半導體製程佔比 4%

PCB、面板、電子元件等檢測佔比 9%

服務佔比 25%

其他 (含太陽能、儀器和科磊專業成熟品增強業務) 佔比 3%

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公司財測與展望：

科磊在財報聲明中表示，旗下客戶已加速採用旗艦級的 5 奈米光學檢測平台，且客戶對 EUV 的投資加速，預計 2019 年科磊出貨量將可以成長一倍。

展望未來，科磊指出，因受惠於晶圓代工與邏輯運算等客戶增加資本支出，加速 7 奈米與 5 奈米製程之發展，故整體而言需求前景表現仍然是十分強勁，看好 2020 年會計年度的營運前景。

科磊宣布下一季 2020 年會計年度 Q2 的財測區間為：

營收估落在 14.35-15.15 億美元之間。

毛利率估落在 60%-61% 之間。

基於 GAAP 計算之 EPS 估落在每股 2.13-2.43 美元之間。

基於 non-GAAP 計算之 EPS 估落在每股 2.39-2.69 美元之間。